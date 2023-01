Ecco come preparare un risotto allo zafferano perfetto. La ricetta di nonna Maria

Il risotto allo zafferano è un piatto tradizionale italiano, ricco di sapori e profumi.

Il suo sapore intenso e il suo colore brillante lo rendono un piatto prelibato. In questo articolo andremo a vedere come preparare un delizioso risotto allo zafferano, con tutti i consigli e le istruzioni necessarie per ottenere un risultato perfetto.

Ecco le caratteristiche del risotto allo zafferano

Il risotto allo zafferano è uno dei piatti più famosi e apprezzati in Italia. Si tratta di un piatto di riso saporito, ricco di aromi e profumi che lo rendono unico nel suo genere.

La ricetta originale prevede l’uso di ingredienti semplici e genuini come il riso Arborio, lo zafferano, il vino bianco, l’olio extravergine d’oliva, il brodo vegetale, l’aglio e il prezzemolo.

La preparazione del risotto allo zafferano è facile e veloce bastano poco più di 20 minuti per gustare questa prelibatezza che conquista tutti i palati.

Le origini del risotto

La storia del risotto allo zafferano La ricetta del risotto allo zafferano ha origini antiche: la prima citazione scritta risale al XIV secolo ed è contenuta nel libro “De honesta voluptate et valetudine” (“Sull’onesto gusto e sulla salute”) di Platina.

In quel periodo lo zafferano era considerato un ingrediente pregiato, usato soprattutto nella cucina mediterranea, ed era apprezzato sia per le proprietà curative che per il suo caratteristico sapore.

Con il passare dei secoli la ricetta è diventata un classico della cucina italiana, rielaborata in tante varianti con l’aggiunta di formaggi, verdure o altri tipi di condimenti.

Gli ingredienti

Per preparare un buon risotto allo zafferano servono pochi ingredienti: 350 gr di riso Arborio, mezzo cucchiaino di polvere di zafferano, due spicchi d’aglio, un bicchiere di vino bianco secco, olio extravergine d’oliva qb, brodo vegetale qb, sale qb e prezzemolo fresco qb.

Inoltre si possono aggiungere a proprio gusto formaggio grattugiato (meglio se parmigiano reggiano), burro e/o un po’ di pancetta affumicata per arricchire ulteriormente il gusto del piatto.

Il procedimento

Iniziate facendo soffriggere l’aglio in padella con un filo d’olio finché non sarà ben rosolato. Aggiungete poi il riso e fatelo tostare a fiamma vivace mescolandolo costantemente. Sfumate con il vino bianco secco e lasciate evaporare l’alcol a fuoco basso.

Quando il vino sarà quasi completamente evaporato aggiungete un mestolo di brodo vegetale caldo e mescolate finché non sarà assorbito completamente dal riso.

Continuate così ad aggiungere brodo vegetale a intervalli regolari senza smettere mai di mescolare finché il risotto non sarà cotto ma comunque al dente (circa 18-20 minuti).

A fine cottura spegnete la fiamma e aggiungete lo zafferano sciolto in poca acqua tiepida, mischiate bene e guarnite con prezzemolo fresco tritato finemente. Servite subito ben caldo.

Le varianti anche per i vegani e i celiaci

Esistono numerose varianti della ricetta tradizionale del risotto allo zafferano che possono essere realizzate sia in versione vegetariana che vegana oltre che con carni o pesce in base alle preferenze gustative personali.

Ad esempio si può preparare un gustoso risotto al salmone affumicato adagiando sopra delle fette di salmone affumicato prima servito oppure un classicissimo risotto ai funghi porcini con l’aggiunta di porcini freschi o surgelati;

un’altra variante particolarmente indicata per i celiaci è quella a base di farro con le variazioni degli ingredienti che si desiderano in base a quantità e tempi di cottura necessari per questa tipologia di cereali.

Il segreto sta nell’usare lo zafferano di buona qualità, per avere un risotto ricco e saporito. Questa ricetta è un ottimo modo per preparare un pranzo o una cena veloce Provatelo e non ve ne pentirete.