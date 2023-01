Dramma nel post partita di Sant’Agata-Polisportiva Santa Maria: muore tifoso

Una giornata di sport rovinata all’improvviso. Nel post-partita del match Città di Sant’Agata – Polisportiva Santa Maria Cilento, valevole per 20a giornata del campionato di Serie D e giocata domenica 22 Gennaio allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello, è venuto a mancare un tifoso biancoazzurro in seguito ad un malore accusato al triplice fischio.

La vicenda

Dopo l’ampia vittoria del Sant’Agata ai danni della squadra cilentana per 5-2, in tribuna, un malore improvviso ha colto un affezionato tifoso di casa di 72 anni, Carmelo Faranda. Immediati sono stati i tentativi disperati di salvarlo, con l’intervento dello staff medico di entrambe le squadre, degli operatori sanitari presenti e delle forze dell’ordine che, però, non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Il cordoglio del Sant’Agato e della Polisportiva Santa Maria

La triste vicenda ha, ovviamente, scosso tutti i presenti allo stadio “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello. È stata proprio la società di casa a darne l’annuncio via social, esprimendo la massima vicinanza alla famiglia del povero tifoso scomparso:

«Attoniti e sgomenti, con gli occhi gonfi di lacrime ed il cuore carico di dolore, ci stringiamo attorno alla famiglia dell’uomo, ed in segno di lutto e di rispetto non ci sarà alcun commento sulla partita né questa pagina sarà aggiornata per le prossime 48 ore».

Lo stesso cordoglio manifestato anche dalla Polisportiva Santa Maria che ha voluto lasciare un messaggio di sostegno per quanto accaduto: «La Polisportiva Santa Maria si associa al dolore che ha colpito il Città di Sant’Agata e la sua comunità per la morte di un proprio sostenitore, che ha avvertito un malore, rivelatosi purtroppo fatale, al fischio finale della partita odierna.

Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del tifoso ed a tutta la società siciliana».