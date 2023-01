Malore davanti ad un bar: muore 62enne di Teggiano

Tragedia questa mattina a Teggiano. Un uomo è morto improvvisamente davanti ad un bar. Stava scendendo dall’auto quando ha avvertito un malore che non gli ha lasciato scampo.

Malore davanti ad un bar: il caso

L’uomo è deceduto questa mattina poco dopo le 6. Come faceva quasi quotidianamente si era fermato davanti ad un bar per prendere un caffè prima di andare al lavoro.

Prima di scendere dall’auto si è sentito male, i titolari del bar sono usciti per capire il motivo per cui non era sceso dal veicolo ed il 62enne ha detto loro di non sentirsi bene.

I soccorsi

Sono stati attimi concitati. Neanche il tempo di aiutarlo o di allertare i soccorsi che il suo cuore ha cessato di battere. Vano ogni tentativo di soccorso. L’intervento dei sanitari del 118 non è servito se non a confermarne il decesso. Sul posto anche le forze dell’ordine.

Il 62enne stava per iniziare la sua routine quotidiana ma probabilmente un infarto lo ha stroncato.