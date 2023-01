Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 23 gennaio | Ecco l’Almanacco

Almanacco del 23 gennaio 2023. Vediamo quali sono gli avvenimenti più rilevanti della giornata, le notizie, le curiosità, le notizie più curiosità.

Santi del 23 gennaio:

Il 23 gennaio è la festa di Sant’Eusebio di Vercelli, vescovo e martire, e di Santa Emerenziana, martire. Entrambi celebrati principalmente dalla Chiesa Cattolica.

Avvenimenti del 23 gennaio

Alcuni degli avvenimenti importanti che sono accaduti il 23 gennaio nel corso della storia includono:

nel 1556, il terremoto di Shaanxi, in Cina, uccide circa 830.000 persone, diventando uno dei disastri naturali più mortali della storia umana

nel 1849, il francese Louis-Napoleon Bonaparte viene eletto Presidente della Repubblica francese

nel 1868, il britannico Michael Faraday muore, uno scienziato e inventore noto per i suoi contributi all’elettromagnetismo e all’elettricità

nel 1920, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la sua prima risoluzione

nel 1973, il Presidente degli Stati Uniti Richard Nixon annuncia la fine del bombardamento del Vietnam del Nord e l’invio di truppe per la pace

nel 1996, l’aeronave Airbus A320 della EgyptAir si schianta al largo delle coste del Massachusetts, uccidendo tutte le 217 persone a bordo.

Celebrità nate il 23 gennaio

Robert Duvall, attore americano vincitore di un premio Oscar per il suo ruolo in “The Godfather Part II”

Diane Keaton, attrice americana vincitrice di un premio Oscar per “Annie Hall”

Lewis Hamilton, pilota di Formula 1 inglese vincitore di sette campionati del mondo

Kevin Costner, attore, regista e produttore americano noto per i suoi ruoli in film come “Dances with Wolves” e “Field of Dreams”

Kyle Lowry, giocatore di basket professionista americano, attualmente gioca per i Toronto Raptors nella NBA.

Celebrità scomparse il 23 gennaio

Mi dispiace, nessuna delle persone che ho menzionato in precedenza sono scomparse il 23 Gennaio.

Sei nato il 23 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

Il giorno in cui si nasce può avere alcune influenze astrologiche sulle caratteristiche e le personalità delle persone. Il 23 gennaio cade sotto il segno zodiacale dell’Acquario, che è governato dal pianeta Urano.

Le persone nate sotto questo segno sono spesso descritte come indipendenti, originali e innovative. Sono anche spesso descritte come eccentriche, affidabili e idealiste.

indipendenti, con un forte senso di individualità e autodeterminazione.

originali, con idee uniche e una forte creatività.

innovative, con una mente aperta e una spiccata attitudine per la sperimentazione e la scoperta.

eccentriche, con un modo di pensare e di agire fuori dalle convenzioni.

affidabili, con un forte senso di responsabilità e di lealtà verso gli altri.

idealisti, con una forte passione per la giustizia sociale e l’uguaglianza.

Tuttavia, è importante notare che l’astrologia non è una scienza accettata e la personalità di una persona è influenzata da molteplici fattori, tra cui l’educazione, le esperienze di vita e il carattere innato. Pertanto, queste descrizioni non sono valide per tutte le persone nate il 23 gennaio.