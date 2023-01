Accadde oggi, notizie, curiosità, Santi del giorno | Ecco l’Almanacco di oggi

Almanacco del 14 gennaio, ecco gli avvenimenti del giorno, oggi in primo piano la Chiesa celebra la Solennità di San Felice da Nola.

Qualche cenno biografico sul Santo

Secondo il racconto della passio, un giorno il giovane Felice liberò con la sua preghiera due uomini indemoniati e il governatore di Nola Archelao, pressato dai sacerdoti pagani, lo arrestò per interrogarlo. Mentre cercava di costringerlo ad adorare le divinità pagane in un tempio della città, una profonda voragine inghiottì l’edificio. In seguito a questo episodio, Felice fu acclamato dal popolo vescovo di Nola e lo stesso Archelao chiese di essere battezzato.

Nell’anno 95 d.C. fu nuovamente arrestato dal Prefetto Marciano durante una delle prime persecuzioni cristiane. Si racconta che Felice sia stato dato in pasto ai leoni i quali, con meraviglia dei presenti, indietreggiarono davanti a lui. Fu poi gettato in una fornace di carboni ardenti, ma riuscì a liberarsi per l’intervento di un angelo. Il Prefetto lo fece allora appendere a testa in giù e, dopo averlo sottoposto ad altre torture, lo fece decapitare il 15 novembre.

Secondo la tradizione, il corpo del martire fu poi seppellito di nascosto all’interno di un pozzo di una casa patrizia sul quale fu in seguito edificato un luogo di culto, che diventerà la cripta della cattedrale di Nola, dove riposano ancora oggi le spoglie del santo.

Il 14 gennaio è il giorno in cui si celebrano i santi:

S. Hilary vescovo e dottore della Chiesa

S. Felix di Nola martire

S. Macario di Gerusalemme vescovo

S. Pons di Toulouse vescovo e martire

S. Felice di Todi vescovo

San Felice da Nola

Avvenimenti del 14 gennaio

Nel 1784, in America, il Congresso degli Stati Uniti ratifica il Trattato di Parigi, che mette fine alla Guerra d’Indipendenza degli Stati Uniti.

Nel 1858, nasce l’autore francese Paul Verlaine, considerato uno dei maggiori poeti simbolisti francesi.

Nel 1865, l’Assemblea costituente del Mississippi ratifica la 13ª emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che abolisce la schiavitù.

Nel 1915, l’esploratore britannico Ernest Shackleton e la sua spedizione raggiungono la costa dell’Antartide.

Nel 1919, l’Assemblea Costituente della Germania approva la costituzione della Repubblica di Weimar.

Nel 1973, l’equipaggio dell’Apollo 17, ultima missione della NASA alla Luna, torna sulla Terra.

Nel 1999, l’Euro diventa la moneta ufficiale di 11 paesi dell’Unione Europea.

Nel 2016, l’ex Presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva è condannato a nove anni e mezzo di prigione per corruzione e riciclaggio di denaro nell’ambito dell’inchiesta Lava Jato.

celebrità nate il 14 gennaio

Nel 1948, l’attore e regista americano Kevin Kline, noto per i suoi ruoli in film come “Fish Called Wanda” e “A Prairie Home Companion”

Nel 1967, l’attrice americana Jodie Foster, vincitrice di due premi Oscar per le sue interpretazioni in “The Accused” e “The Silence of the Lambs”

Nel 1971, l’attore americano Brad Pitt, noto per i suoi ruoli in film come “Fight Club” e “Once Upon a Time in Hollywood”

Nel 1973, l’attore americano Adam Sandler, noto per i suoi ruoli in film come “Happy Gilmore” e “Pixels”

Nel 1979, l’attore e musicista inglese Jim Sturgess, noto per i suoi ruoli in film come “Across the Universe” e “21”

Nel 1980, l’attore e regista americano Shia LaBeouf, noto per i suoi ruoli in film come “Holes” e “Transformers”

Nel 1981, l’attrice americana Emma Stone, vincitrice di un premio Oscar per la sua interpretazione in “La La Land”

Alcune celebrità che sono scomparse il 14 gennaio:

Nel 1948, l’attore americano Boris Karloff, noto per il suo ruolo di Frankenstein nell’omonimo film del 1931

Nel 1960, l’attore americano James Stewart, noto per i suoi ruoli in film come “It’s a Wonderful Life” e “Rear Window”

Nel 1967, il regista e sceneggiatore francese Jean Cocteau, noto per i suoi film “La Belle et la Bête” e “Orphée”

Nel 1977, l’attore americano Bing Crosby, noto per i suoi ruoli in film come “White Christmas” e “Going My Way”

Nel 2008, l’attore e regista americano Heath Ledger, noto per il suo ruolo di Joker in “The Dark Knight” e per la sua interpretazione in “Brokeback Mountain”

Nel 2016, l’ attore italiano Massimo Ranieri noto per aver interpretato film e spettacoli teatrali di successo.

Nel 2020, l’attore americano Kirk Douglas , noto per i suoi ruoli in film come “Spartacus” e “20,000 Leagues Under the Sea”

Nel 2021, l’ attore e regista italiano Carlo Verdone, noto per i suoi ruoli nei film “Un sacco bello” e “Bianco, rosso e Verdone”

aforisma del 14 gennaio

“La vita è come uno specchio: ti sorride se la guardi sorridendo” (Anonimo)

“La vita è un’avventura, affrontala” (Eleanor Roosevelt)

Proverbio del 14 gennaio

“Chi va piano va sano e va lontano.”

“Chi semina vento raccoglie tempesta”

Caratteristiche dai nati il 14 gennaio

Secondo l’astrologia, le persone nate il 14 gennaio sono governate dal pianeta Saturno e appartengono al segno zodiacale del Capricorno. Si dice che i Capricorno siano ambiziosi, responsabili e pratici, con una forte attitudine per l’organizzazione e la pianificazione. Essi sono anche descritti come riservati, testardi e a volte un po’ troppo severi con se stessi e gli altri.

In generale, le persone nate il 14 gennaio sono molto determinate e ambiziose, con una forte volontà di raggiungere il successo e una grande capacità di lavorare sodo per raggiungere i loro obiettivi. Sono anche molto realistici e pratici, con una mentalità orientata al problem solving. Tendono ad essere riservati e riservati, ma possono essere molto fedeli e leali nei confronti delle persone a loro care.