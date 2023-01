Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti e Santi del 13 gennaio | Ecco l’Almanacco

Quante volte abbiamo sentito parlare di Almanacco? Ci siamo mai chiesti cosa cosa significa la parola? Vediamolo insieme. L’almanacco è un libro che contiene informazioni generali e quotidiane, come le fasi lunari, le maree, i tempi delle maree, il calendario, le festività, le previsioni meteorologiche, le tabelle astronomiche, i santi del giorno, i proverbi, gli aforismi e i giorni importanti per un anno specifico.

Inoltre, può contenere anche informazioni sull’agricoltura, sui fenomeni naturali, sulla storia, sulla cultura e sulla scienza. In sostanza l’Almanacco è una raccolta di notizie e informazioni utili per l’anno in corso.

Santi del 13 gennaio

Il 13 gennaio si celebra la festività di Sant’ Hilary.

altri santi del 13 gennaio

Il 13 gennaio si celebra anche la festività di Sant’ Ettore, martire romano, e Sant’ Kentigerna, vergine e martire. Non è un santo ufficiale della chiesa cattolica, ma in alcune zone della Scozia si celebra anche il Beato Kentigern (noto anche come Mungo), vescovo e fondatore della città di Glasgow.

avvenimenti del 13 gennaio

Alcuni degli eventi storici che si sono verificati il 13 gennaio sono:

Nel 1265, il Parlamento inglese si riunisce per la prima volta.

Nel 1547, Enrico VIII d’Inghilterra muore e viene successo dal figlio Edoardo VI.

Nel 1842, l’inventore Thomas Edison nasce a Milan, Ohio.

Nel 1895, l’inventore e fotografo George Eastman registra la sua prima brevett per la pellicola fotografica a rullo.

Nel 1962, il francese Albert Schweitzer riceve il Premio Nobel per la pace.

Nel 2002, il presidente statunitense George W. Bush annuncia la sua “Guerra al Terrore” in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001.

Nel 2019, la NASA annuncia di aver scoperto acqua sulla luna.

Questi sono solo alcuni degli eventi storici che si sono verificati il 13 gennaio, ce ne potrebbero essere molti altri a seconda della fonte consultata.

celebrità nate il 13 gennaio

Alcune celebrità nate il 13 gennaio sono:

Thomas Edison (1847-1931), inventore statunitense noto per la sua invenzione della lampadina elettrica.

Diane Keaton (nata nel 1946), attrice statunitense nota per la sua interpretazione di Annie Hall nel film omonimo di Woody Allen.

Rod Stewart (nato nel 1945), cantautore e musicista britannico noto per la sua lunga carriera nella musica rock e pop.

Richard Dean Anderson (nato nel 1950), attore statunitense noto per il ruolo di MacGyver nell’omonima serie televisiva.

Zayn Malik (nato nel 1993), cantante e membro degli One Direction.

Queste sono solo alcune delle celebrità nate il 13 gennaio, potrebbero essercene molti altri a seconda della fonte consultata.

scomparsi il 13 gennaio

Alcune personalità che sono morte il 13 gennaio sono:

Enrico VIII d’Inghilterra (1491-1547), re d’Inghilterra noto per le sue numerose mogli e per la rottura con la Chiesa cattolica.

Albert Schweitzer (1875-1965), medico, filosofo e teologo francese noto per il suo lavoro umanitario in Africa.

Giuseppe Pella (1903-1981), politico italiano, primo ministro dal 1953 al 1954.

Isaac Asimov (1920-1992), scrittore e biochimico statunitense noto per le sue opere di fantascienza.

Diane Keaton (1946- ), attrice statunitense nota per la sua interpretazione di Annie Hall nel film omonimo di Woody Allen.

Queste sono solo alcune delle personalità che sono morte il 13 gennaio, potrebbero essercene molte altre a seconda della fonte consultata.

caratteristiche dei nati il 13 gennaio

La data di nascita può influire su alcune delle caratteristiche e delle personalità di una persona, ma non deve essere considerata l’unico fattore determinante. In generale, le caratteristiche e le personalità di una persona sono il risultato di una combinazione di fattori tra cui genetica, ambiente e vita personale.

Alcune delle caratteristiche che potrebbero essere associate con le persone nate il 13 gennaio sono:

Possono essere ambiziose e determinate nell’ottenere i loro obiettivi.

Potrebbero essere molto capaci nell’arte e nella creatività.

Potrebbero essere molto sensibili alle questioni sociali e politiche.

Potrebbero essere molto protettivi verso i loro cari e amici.

Potrebbero essere molto affidabili e leali.

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che potrebbero essere associate con le persone nate il 13 gennaio, potrebbero essercene molte altre a seconda della fonte consultata. È sempre importante ricordare che ogni persona è unica e non deve essere etichettata o giudicata solo in base alla data di nascita

proverbio del 13 gennaio

Alcuni proverbi che possono essere utilizzati per riflettere su una situazione o consigliare un comportamento sono: “Chi va piano va sano e va lontano” “Chi non risica non rosica” “Chi non fa, non sbaglia” “Chi trova un amico trova un tesoro” Questi sono solo alcuni esempi, ci sono molte altre espressioni popolari che possono essere utilizzate in base alle situazioni e alle esigenze.