Accadde oggi, notizie, avvenimenti, curiosità e Santi del 21 gennaio | Ecco l’Almanacco

Almanacco del 21 gennaio. Vediamo gli avvenimenti del giorno, le notizie, le curiosità, i Santi del giorno.

Santi del 21 gennaio

Santi Agnese, Filippo Neri e Sebastiano.

La storia di Sant’Agnese

Agnese è una martire cristiana della prima era, venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa. Filippo Neri è stato un sacerdote e fondatore della Congregazione dell’Oratorio, noto per la sua devozione alla preghiera e all’ascetismo. Sebastiano è stato un soldato romano e martire cristiano, noto per il suo martirio per la fede.

Avvenimenti del 21 gennaio

Il 21 gennaio è stato il giorno di alcuni importanti avvenimenti storici. Nel 1793, durante la Rivoluzione francese, il re Luigi XVI venne giudicato colpevole di alto tradimento e condannato a morte.

Nel 1861, nel bel mezzo della Guerra Civile Americana, Georgia dagli Stati Uniti. Nel 1965, Winston Churchill morì a Londra all’età di 90 anni.

Nel 1973, l’accordo di pace di Parigi venne firmato, ponendo fine alla Guerra del Vietnam. Nel 1981, l’Iran liberò 52 ostaggi americani che erano stati tenuti prigionieri per 444 giorni.

Proverbio del giorno

Sant’Agnese, il freddo è per le siepi.

Aforisma del giorno

Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia. (Salomone)

Celebrità nate il 21 gennaio

Robert Duvall, attore statunitense vincitore di un premio Oscar per il suo ruolo in “The Godfather”

Diane Keaton, attrice statunitense vincitrice di un premio Oscar per il suo ruolo in “Annie Hall”

Morgan Freeman, attore statunitense vincitore di un premio Oscar per il suo ruolo in “Million Dollar Baby”

Diane Lane, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in film come “Unfaithful” e “The Outsiders”

Kim Cattrall, attrice inglese nota per il suo ruolo di Samantha Jones nella serie televisiva “Sex and the City”

Bradley Cooper, attore statunitense noto per i suoi ruoli in film come “Silver Linings Playbook” e “American Sniper”

Sarah Paulson, attrice statunitense nota per i suoi ruoli in serie televisive come “American Horror Story” e “The People v. O.J. Simpson: American Crime Story”

Celebrità scomparse il 21 gennaio

Ernest Hemingway, scrittore statunitense vincitore del premio Pulitzer e del premio Nobel per la letteratura

David Bowie, cantante e attore inglese noto per le sue innovative performance e la sua vasta gamma di generi musicali

Richard Widmark, attore statunitense noto per i suoi ruoli in film come “Kiss of Death” e “Judgment at Nuremberg”

Edith Piaf, cantante francese nota per le sue canzoni emotive e la sua intensa performance scenica

W.H. Auden, poeta inglese noto per la sua poesia modernista e la sua attività letteraria

Zsa Zsa Gabor, attrice e socialite ungherese nota per le sue apparizioni in film e televisione, così come la sua vita privata e le sue nozze multiple

Alan Rickman, attore e regista inglese noto per i suoi ruoli in film come “Die Hard” e “Harry Potter”

Sei nato il 21 gennaio? Ecco le tue caratteristiche

Sei molto indipendente e raramente hai bisogno degli altri. Le tue energie sono tutte concentrate sullo studio, sulla ricerca e sul lavoro. E’ nel campo delle scienze il tuo lavoro ideale, ma anche se la vita ti porterà a svolgere un’altra professione potrai, grazie al tuo spirito critico e alla tua concentrazione, conseguire buoni risultati. In amore sei fedele e romantico ma, forse un po’ troppo esigente.