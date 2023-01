Due volpi uccise. Una sarebbe stata avvelenata, indagini in corso ad Eboli

La notizia diffusa poco fa dagli organi preposti è di due colpi trovate morte sul territorio comunale ebolitano.

Il ritrovamento

Il primo avvenuto in località Monti di Eboli. Il secondo in località Macchoaroveta. Qui, purtroppo, è stato anche accertata la causa della morte dell’animale selvatico: avvelenamento.

Sul posto i vigili urbani del capitano Mario Dura e i dirigenti dell’ufficio veterinario dell’Asl

I sanitari, effettuati tutti i necessari riscontri, hanno accertato la morte per avvelenamento della volpe ritrovata in località Macchiaroveta.

I veterinari ASL sono a lavoro per stabilire anche le esatte cause del decesso della volpe ritrovata a Monti di Eboli.

I precedenti

Qualche anno fa nella Città di Eboli un malintenzionato aveva seminato il panico nella popolazione per via di esche avvelenate che avevano causato la morte per avvelenamento di decine di gatti appartenenti ad una colonia felina.

Indagini in corso da parte degli organi preposti

La notizia, in questi momenti, ha fatto rimbalzare alla mente la storia di Fra – Puccina la volpe che ogni giorno appena qualche mese fa si è recata presso il chiostro del convento dei frati cappuccini di San Pietro alli Marmi e si è lasciata accudire dalla cuoca del convento e dai padri francescani.