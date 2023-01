Maltempo, acqua torbida dai rubinetti: arriva l’autobotte

Ancora problemi al servizio idrico a Sapri. Nella giornata di ieri la Consac aveva annunciato l’intorbidimento dell’acqua a causa del maltempo. Un fenomeno destinato ad esaurirsi nel corso del tempo ma che permane a tutt’oggi.

L’acqua, quindi, non potrà essere utilizzata ancora per scopi idropotabili. Ecco perché il comune, guidato dal sindaco Antonio Gentile, ha chiesto proprio alla società che gestisce il servizio idrico sul territorio, di attivare un servizio sostitutivo tramite autobotte. Immediato il via libera.

Acqua torbida, arriva l’autobotte

L’autobotte sarà presente da oggi (19 gennaio) sino a cessata emergenza, con stazionamento nelle seguenti aree e per l’orario indicato:

dalle ore 10 alle ore 14- Piazza Martiri Civili;

dalle ore 14 alle ore 1/- via t. Gioia – Auditorium Comunale;

dalle ore 17 alle ore 19- Palazzine Via Kennedy.

Eventuali ulteriori emergenze o necessità potranno essere segnalate allo 0973605520 (Polizia Municipale), fanno sapere da palazzo di città.

Situazione maltempo

Intanto sul fronte maltempo non si registrano particolari criticità. Ieri le forti mareggiate hanno provocato allagamenti sul Lungomare ma i danni sono stati limitati.

Riaperte anche le scuole che a causa dell’allerta meteo erano rimaste chiuse per 48 ore. La situazione maltempo è data in miglioramento.

L’allerta meteo è in vigore fino a domani ma con intensità moderata.