Maltempo: stop all’utilizzo dell’acqua potabile a Sapri

Ancora disagi dovuti all’ondata di maltempo. I problemi si ripercuotono anche sui servizi per la cittadinanza. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, infatti, ha disposto il divieto di utilizzo a scopo precauzionale dell’acqua potabile.

Stop all’utilizzo dell’acqua potabile: l’ordinanza

Il provvedimento è arrivato dopo che la Consac ha comunicato un intorbidimento dell’acqua presente in rete dovuto a cause naturali.

«La risorsa idrica distribuita limitatamente all’intero territorio comunale e zone limitrofe, per la durata dell’evento, non può essere utilizzata a scopi idropotabile». Di qui l’ordinanza del sindaco Antonio Gentile valida per l’intera giornata di oggi, 18 gennaio.

Il fenomeno è stato provocato dal maltempo ed è destinato ad esaurirsi nel corso delle prossime ore.

La situazione

La situazione maltempo nel Golfo di Policastro al momento resta sotto controllo e i disagi sono contenuti con qualche problema limitato alla viabilità su alcune strade del comprensorio.

A Sapri e Torraca oggi, così come nella giornata di ieri, le scuole sono rimaste chiuse a scopo precauzionale. Il sindaco Gentile, visti i notevoli danni registrati in passato in città, ha invitato tutti a prestare la massima attenzione e ad uscire di casa solo se necessario.

Al momento su tutta la regione è in vigore un avviso di allerta meteo valido fino alla mattinata di domani, 19 gennaio.