Maltempo, scuole chiuse in alcuni comuni. Continua la conta dei danni

La forte ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Salerno come tutta la Campania ha indotto alcuni sindaci a disporre la chiusura delle scuole. I primi sono stati Sapri e Torraca che già ieri avevano disposto lo stop alle lezioni.

Scuole chiuse, i provvedimenti

Nuovi provvedimenti arrivano ora dal Vallo di Diano. Scuole chiuse a Sala Consilina, Sassano, Sant’Arsenio e Polla. Cancelli chiusi anche a Castelnuovo Cilento. Sui territori si teme per il forte vento ma anche per la pioggia incessante.

Il fiume Calore è esondato, problemi anche per il Tanagro. L’allerta meteo è stato prorogato anche per la giornata di domani. In diversi territori si fa la conta dei danni.

Se a Sassano è stata chiusa la Sp11 nei pressi del Tanagro, a Vibonati interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia la strada di località Carbone. Un albero, infatti, si è spezzato cadendo sui fili dell’alta tensione. Si attende l’intervento dei tecnici.

I problemi in provincia di Salerno

Anche in altre aree della provincia si registrano problemi. A Salerno cadono calcinacci da un condominio in via Baratta; un problema simile si era segnalato in pieno centro ad Agropoli, in piazza Vittorio Veneto. Sempre a Salerno pezzi di intonaco sono caduti anche presso il convitto Nazionale, per fortuna non è stato colpito alcun alunno. Un grosso albero, invece è caduto a Mariconda.

Poteva andare peggio a San Martino Valle Caudina (nell’avellinese), dove il cancello della scuola materna è stato divelto, bimbi salvi per miracolo.