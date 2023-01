Mareggiate a Sapri: allagata la SS18

Con le mareggiate delle ultime ore si segnalano i primi disagi anche nella baia di Sapri, località che con il mare grosso sovente fa registrare problemi dovuti alla forza delle onde che si infrangono sul lungomare trasportando fin sulla strada acqua ma anche pietre e detriti.

Maltempo e allagamenti a Sapri

Questo pomeriggio a causa della violenza delle onde risulta allagata la SS18. Sul posto è intervenuta immediatamente la polizia municipale, guidata dal maggiore Antonio Pompeo Abbadessa.

Presenti anche gli uomini della Protezione Civile che insieme ai caschi bianchi hanno provveduto a posizionare apposita segnaletica.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio aveva già creato disagi questa mattina allorquando il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, era stato costretto ad emettere un’ordinanza con la quale vietava l’uso dell’acqua potabile a causa di un intorpidimento delle sorgenti.

Le altre criticità

Il provvedimento risultava conseguente alla nota con cui la Consac segnalava il disagio.

Da due giorni, inoltre, le scuole sono chiuse proprio per prevenire possibili criticità in una città la cui conformazione determina spesso problematiche legate ad allagamenti.

In queste ore alla pioggia si sta affiancando il mare grosso che ha creato problemi non soltanto nella cittadina del Golfo di Policastro, ma anche altrove: in particolare a Casal Velino un lido ha subito seri danni a causa del forte moto ondoso.