Il servizio di Polizia Ecozoofila arriva nel Comune di Albanella a tutela del benessere degli animali

Grazie alla collaborazione con l’associazione N.O.E.T.A.A. ( Nucleo Operativo Ente Tutela Animali Ambiente), coordinata dal responsabile Luigi Carrozza, è stato istituito anche ad Albanella il servizio di polizia ecozoofila.

Un servizio per tutelare il benessere degli animali

Scopo dell’associazione è quello di vigilare sul territorio per tutelare l’ambiente e il benessere degli animali. I volontari, infatti, segnaleranno alle autorità competenti fenomeni come l’abbandono illegale di rifiuti, le situazioni di rischio e pericolo per gli animali e il deturpamento delle aree pubbliche. L’associazione, inoltre, sarà a disposizione dei cittadini per raccoglierne ogni segnalazione così da verificarne la veridicità in modo da provvedere, laddove si dovessero riscontrare dei problemi, a mettere in atto gli interventi necessari.

Una stretta sinergia tra Ente e Associazione, le attività in programma

Tra l’associazione e il comune di Albanella, retto dal sindaco Renato Iosca, è stata sottoscritta una convenzione a titolo gratuito per l’ente. L’associazione potrà contare sulla collaborazione del comando di polizia locale di Albanella e il comune prossimamente assegnerà ai volontari anche una sede idonea in modo da metterli nelle condizioni di operare al meglio.

La sede sarà individuata tra quelle di proprietà dell’ente e situate sul territorio comunale. All’associazione sarà concessa, inoltre, un’autovettura di proprietà comunale per l’espletamento del servizio.

Si spera che, in questo modo, ad Albanella possa essere una cittadina meno soggetta a fenomeni di illegalità che inquinano, deturpano il territorio e creano malessere agli animali.