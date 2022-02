Cannalonga: arrivano le Guardie Ecozoofile Ambientali

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, intende avviare attività specifiche in materia di salvaguardia e valorizzazione ambientale; per far questo si avvarrà della collaborazione dell’Associazione A.n.p.a.n.a. (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Onlus, Sezione Territoriale di Vallo della Lucania, con sede in Vallo della Lucania, con la quale ha stipulato una convenzione.

L’associazione collaborerà, in particolare, nei seguenti campi: corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti; assistenza alla Polizia Locale; monitoraggio del territorio. Il servizio sarà svolto a titolo gratuito dalla data di sottoscrizione della convenzione, e cioè dal altresì, che nel periodo sperimentale il servizio sarà svolto a titolo gratuito, per un periodo di 12 mesi.

L’Ente cilentano mediante l’utilizzo degli agenti accertatori si pone l’obbiettivo di salvaguardare l’ambiente e la salute dei cittadini con un’azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l’ambiente in generale, in particolare le zone protette e di pregio naturalistico, sviluppare l’educazione ambientale e la protezione civile.