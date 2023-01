Boom di adesioni al bando per le Aree Interne nel Vallo di Diano: concessa proroga per la scadenza

La Regione Campania ha concesso alla Comunità Montana Vallo di Diano una proroga di 7 giorni alla scadenza del bando «Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione degli attrattori culturali e naturali delle Aree SNAI del Vallo di Diano, Cilento Interno e Tammaro Titerno» per il quale sono tante le piccole e medie imprese del territorio che hanno presentato istanza o che intendono farlo.

Le modalità per presentare domanda di adesione

La nuova data di scadenza è stata fissata, quindi, per le 23.59 del 27 gennaio 2023. «Abbiamo accolto le istanze delle forze economiche interessate, preoccupate dal poco tempo disponibile e, come Comunità montana ci siamo attivati prontamente presso la Regione Campania” ha riferito Antonio Pagliarulo, assessore dell’Ente con sede a Padula.

Già lunedì 16 gennaio-conclude-dalla Regione ci hanno accordato questa importante dilazione dei termini, frutto di un dialogo attivo e collaborativo su tutte le tematiche d’interesse delle aree interne».

L’opportunità è a valere su fondi Strategia Nazionale Aree interne (SNAI) per una dotazione di 1milione e 220mila euro. I destinatari sono piccole e medie imprese, nonché ditte individuali, anche in via di costituzione.