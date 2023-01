Fondo Comuni Marginali: Aquara tra i beneficiari. Si punta a creare nuove opportunità per contrastare lo spopolamento

Ad Aquara sono stati assegnati 138.897,54 euro nell’ambito dei fondi per i comuni marginali di cui il comune cilentano è risultato beneficiario.

Più servizi ed opportunità, la strategia dell’Ente

La linea di intervento che l’ente, retto da Antonio Marino, ha deciso di seguire per incrementare i servizi nel territorio in modo da creare nuove opportunità e contenere lo spopolamento, riguarda l’apertura di attività commerciali, artigianali o professionali.

Con tali fondi, che l’ente potrà investire dividendoli in circa 46.000 euro all’anno per tre anni, il comune adeguerà un proprio immobile in modo da poterlo dare in comodato d’uso gratuito a persone fisiche o giuridiche.

L’assegnazione avverrà in base ad una graduatoria stilata dopo che gli interessati avranno risposto all’apposito bando pubblico. L’assegnazione del locale resterà valida per cinque anni a partire dalla data della dichiarazione di inizio attività.

Maggiore attenzione alle attività mediche, gli interventi

L’amministrazione comunale di Aquara ha decido di puntare soprattutto sulle attività professionali mediche, anche relative all’attività dei nutrizionisti, capaci di garantire un servizio sanitario alla popolazione.

Queste attività avranno, dunque, una premialità per il punteggio assegnato ai fini della graduatoria.

Il locale individuato per la riqualificazione e la concessione in comodato d’uso gratuito è ubicato presso l’ex Museo della Lontra nell’area del seminterrato. Si tratta della struttura che già ospita il Centro Sociale Culturale Fioravante Serraino.

Le modalità per candidarsi

I locali assegnati dovranno essere sede dell’attività principale del professionista o, nel caso di attività già esistente, dovranno essere la nuova sede secondaria.

Potranno candidarsi sia cittadini residenti, sia cittadini non residenti presentando domanda entro le ore 13:00 del 27 gennaio 2023.