Reddito di cittadinanza, sul territorio comunale di Centola attivati due progetti

L’amministrazione comunale del Comune di Centola, guidata dal sindaco Rosario Pirrone, ha approvato progetti utili alla collettività (PUC) per i percettori del reddito di cittadinanza.

Il progetto rientra nel Decreto Legge n. 4 del 2019 recante: «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni». In particolare, il Comune di Centola, ha attivato due progetti PUC.

Ecco i progetti PUC attivati sul territorio comunale di Centola

«Adottiamo la natura» si pone l’obiettivo di sviluppare il senso civico dei cittadini che saranno chiamati a partecipare alla cura del territorio con la pulizia delle strade, delle aree pubbliche, del demanio e con la piccola manutenzione che si rende di volta in volta necessaria.

Le attività e le finalità del progetto

Nello specifico, i beneficiari dovranno occuparsi del recupero delle aree verdi degradate, della realizzazione di nuove aree giochi nei giardini, pitturazione di eventuali muretti esistenti, ripristino di aiuole e piante, interventi di piccola manutenzione di decoro.

Le finalità sono da ricercarsi nello sviluppo di competenze e nuove conoscenze mediante espereienze formative sul campo.

Saranno 10 i beneficiari che potranno attivarsi nello svolgimento delle suddette attività, il limite delle ore per singoli partecipanti sarà pari a 8 ore aumentabili fino a 16.

Solidarietà in circolo, ecco il secondo progetto approvato

Il secondo progetto messo a punto dal Comune si intitola «Solidarietà in circolo» che ha come obiettivo principale quello di rafforzare lo spirito di solidarietà dei beneficiari impegnandoli in attività di servizio alla persona e al territorio, così come gli uffici che saranno di volta in volta individuati dai servizi sociali.

Le attività da svolgere saranno molteplici. Supporto alle attività dell’Ente presso biblioteche, musei, istituti scolastici, centri sociali. L’obiettivo è quello di rafforzare lo spirito di solidarietà dei beneficiari impegnandoli in attività di servizio al territorio e agli uffici.

Anche in questo progetto, i beneficiari saranno 10 e le ore settimanali saranno pari a 8 aumentabili fino a 16.