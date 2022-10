Cilento, tirocini dinclusione per i percettori del reddito di cittadinanza

Al via nel Cilento tirocini di inclusione sociale per i percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta di una iniziativa del Piano di Zona S9 (Comune capofila Sapri). L’avviso è diretto ai comuni dell’ambito, ovvero Alfano, Camerota, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Ispani, Morigerati, Roccagloriosa, Rofrano, Santa Marina, San Giovanni a Piro, Sapri, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella e Vibonati.

Tirocini di inclusione nel Cilento: chi può partecipare

42 i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza che saranno impiegati in tirocini nei comuni del Cilento interessati. Le attività sono finalizzate all’accrescimento professionale e l’inclusione sociale. Oltre ad essere beneficiari del reddito di cittadinanza i candidati dovranno avere una età compresa tra 18 e 65 anni, aver sottoscritto il Patto di Servizio presso il centro per l’impiego, non essere inseriti in altri progetti formativi o lavorativi.

Altre informazioni utili

C’è tempo per presentare le domande fino al prossimo 17 novembre. Sulla base delle richieste pervenute sarà stilata una graduatoria che terrà conto del reddito ISEE, composizione del nucleo familiare, periodo di disoccupazione e situazione abitativa.

I tirocini di inclusione in via d’attivazione in Cilento avranno una durata di 5 mesi e i tirocinanti prenderanno una indennità mensile (500 euro). L’indennità di tirocinio sarà corrisposta bimestralmente. Il monte ore previsto per ciascun tirocinio non potrà eccedere le 30 ore settimanali né essere inferiore a 20 ore.