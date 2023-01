Eliminare l’inquinamento domestico con le piante: ecco dei metodi che ti sorprenderanno

L’inquinamento domestico è una preoccupazione crescente per le persone che vivono in città. La qualità dell’aria all’interno delle case è fondamentale per la salute e il benessere, ma spesso viene trascurata.

Fortunatamente, esistono modi semplici ed efficienti per ridurre l’inquinamento domestico: le piante! Le piante sono un ottimo modo per migliorare la qualità dell’aria all’interno delle nostre abitazioni, ed in questo articolo esamineremo come utilizzarle al meglio.

Discuteremo con il botanico Francesco Ruocco i vari modi in cui le piante possono aiutare a ridurre l’inquinamento domestico, tra cui la rimozione di sostanze chimiche dall’aria, la produzione di ossigeno e l’assorbimento di umidità.

Che cos’è l’inquinamento domestico e quali sono le sue cause

L’inquinamento domestico è l’inquinamento ambientale che registriamo all’interno delle case, causato principalmente dai materiali di costruzione, dall’aria, dalle sostanze chimiche domestiche e da altri fattori come la mancanza di ventilazione adeguata.

Le cause principali di inquinamento domestico sono le sostanze chimiche di uso comune come detersivi, vernici, solventi, aerosol e detergenti per la casa, ma anche i gas di scarico e le particelle provenienti da apparecchiature elettriche, come i forni o gli elettrodomestici.

Inoltre, l’inquinamento domestico può essere causato da fonti esterne come l’industria, la combustione di combustibili fossili, il traffico stradale e la combustione di legno.

I rischi per la salute causati dall’inquinamento domestico

L’inquinamento domestico può comportare gravi rischi per la salute umana a causa dell’esposizione prolungata a sostanze tossiche. Tra i possibili effetti negativi ci sono malattie respiratorie, disturbi del sistema nervoso, allergie e asma.

L’esposizione continua a basse concentrazioni di alcune sostanze chimiche può anche portare a problemi di fertilità e sviluppo fetale. Inoltre, l’inquinamento domestico ha un impatto sugli animali domestici e selvatici che vivono nell’area interessata.

Come contrastare l’inquinamento domestico

Per prevenire l’inquinamento domestico è necessario ridurre al minimo l’uso di prodotti chimici tossici in casa e garantire una corretta ventilazione degli ambienti domestici. È inoltre importante disporre di efficienti filtri d’aria che possano rimuovere le particelle nocive e controllare le emissioni degli elettrodomestici sostituendo periodicamente i filtri dell’aria.

Inoltre, è consigliabile ridurre al minimo l’utilizzo di aerosol ed evitare l’uso di profumi artificiali e prodotti chimici per la pulizia.

Come purificare l’aria con le piante

Un modo efficace per contrastare l’inquinamento domestico è quello di far ricorso alle piante da interno per purificare l’aria. Le piante non solo contribuiscono a migliorare il paesaggio della casa ma assorbono anche alcune sostanze inquinanti presenti nell’ambiente come monossido di carbonio (CO), formaldeide (HCHO), benzene (C6H6) e xilene (C8H10). Inoltre, sono in grado di liberare nell’aria ossigeno purificato che contribuisce ad abbassare i livelli di inquinamento indoor.

Quali sono le piante che purificano l’aria

Le piante più adatte a purificare l’aria sono quelle che producono grandi quantità di clorofilla come il Ficus benjamina, il Dracaena fragans, la Spathiphyllum o la Sansevieria trifasciata. Altre specie ideali sono le Palme Chamaedorea elegans e Howea forsteriana, il Ficus elastica o l’Anthurium andraeanum.

Si tratta tutte piante facili da coltivare che richiedono poca manutenzione e possono essere messe in qualsiasi angolo della casa senza occupare troppo spazio.

Altri consigli per combattere l’inquinamento domestico

Oltre all’utilizzo delle piante per purificare l’aria è importante ricordarsi alcune semplici accortezze per ridurre al minimo gli inquinanti presenti nell’ambiente domestico: mantenere puliti i pavimenti con prodotti naturali; evitare usando prodotti spray; tenere chiusa la porta con finestra aperta durante la stagione invernale; non fumare all’interno della casa; installare un impianto di condizionamento dell’aria adeguato; utilizzare sempre lampadine a bassa energia; cambiare spesso i filtri delle apparecchiature elettriche; utilizzare filtri d’aria ad alta efficienza energetica; pulire periodicamente gli scarichi del bagno; evitare la combustione di legna all’interno della casa; utilizzare tende pesanti ed infine ventilare regolarmente gli ambienti chiusi della casa.

L’inquinamento domestico è una preoccupazione reale che può avere un impatto sulla salute e sull’ambiente. Le piante sono un mezzo eccellente per ridurre l’inquinamento domestico, sia come filtro naturale per l’aria che come mezzo per l’umidificazione e il rilascio di ossigeno. Investire in alcune piante da interni può aiutare a migliorare la qualità dell’aria all’interno della casa, a proteggere la salute dei residenti e ad aumentare la produttività. Con le giuste informazioni e un po’ di impegno, ciascuno di noi può fare la propria parte per abbassare i livelli di inquinamento.