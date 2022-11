Se la muffa ti perseguita leggi questi rimedi per eliminarla facilmente

Quante volte ti sei trovato di fronte macchie di muffa? Appare sulle pareti umide, a volte anche negli armadi, sugli indumenti e le coperte. E poi inizia a emanare odori fastidiosi. Ma esiste un modo per eliminare la muffa? Sei fortunato. La risposta è “si”.

Vuoi eliminare la muffa? Evita di farlo sul gorgonzola però

Ma cos’è la muffa?

Partiamo da questo. Le muffe sono veri e propri organismi pluricellulari che appartengono al mondo dei funghi. Possono formarsi sui muri, sul legno ed anche sugli alimenti. Pensate al formaggio: il gorgonzola, ad esempio, è in parte composto da muffa, ma in questo caso è commestibile. Quella che ci troviamo vicino alle pareti di casa, invece, ha altra origine e va eliminata.

Come eliminare la muffa

Veniamo al dunque. Come eliminare la muffa? In realtà ci sono diversi sistemi per far scomparire la muffa. Condizione imprescindibile è quella di abbattere l’umidità e favorire l’aerazione dei locali. Fate attenzione alle infiltrazioni e occhio anche alle piante. Limitatele. Un altro consiglio è quello di evitare di far asciugare i panni in casa.

Ma se prevenire la formazione non basta, allora vediamo come si può eliminare la muffa. Esistono diversi prodotti in commercio. C’è anche della pittura apposita che evita la formazione di muffa. Ma se preferisci utilizzare metodi naturali sei nel posto giusto. Ecco allora come eliminare la muffa.

L’aceto

Un metodo semplice e naturale è quello di utilizzare l’aceto. Beh si, ti abbiamo parlato di questo prodotto tante volte come rimedio efficace per vari problemi della casa e la muffa è uno di questi: stai certo che ti aiuterà a eliminarla. Ogni 3 o 4 mesi puoi preprare un composto di acqua e aceto e utilizzarlo per disinfettare la superfici. L’aceto eliminerà i batteri che provocano le muffe. Subito dopo cerca di areare i locali, non solo per prevenire l’umidità ma anche per evitare che l’odore di aceto si diffonda nella stanza!

Eliminare la muffa col bicarbonato di sodio

Garantirà meno problemi all’olfatto il bicarbonato di sodio. Puoi diluirlo nell’acqua ed utilizzarlo per pulire le pareti. Le macchie verranno subito via. Il bicarbonato, inoltre, può rappresentare un sistema utile anche per pulire materassi e coperte.

Il sale e il silice

E che ne dici del sale? Il sale grosso è in grado di catturare l’umidità, quindi se vuoi eliminare la muffa posiziona un contenitore di sale nelle stanze più umide e ricambialo dopo qualche giorno.

Il silice è un altro prodotto che ha un’efficacia simile. Previene i cattivi odori e il rischio muffa.

L’estratto di agrumi

Concludiamo con l’estratto di agrumi. Ne bastano 20 gocce in due tazze d’acqua, mescolate e versate il composto all’interno di uno spruzzino. Poi potrai spruzzarlo sulle macchie che intendi eliminare. Dopo qualche ora sciacqua ed avrai risolto il tuo problema di muffa.