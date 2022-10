Ecco i metodi infallibili per prevenire ed eliminare i brufoli

“Non sarà un brufolo a rovinare il tuo viso”. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? E quante volte abbiamo provato a coprire l’inestetismo così anti estetico che compare, puntualmente, con l’avvicinarsi di quell’evento che stavamo aspettando da mesi?

Beh è capitato a tutti. Non è tanto il fattore estetico a doverci preoccupare piuttosto chiedersi il perché di quel brufolo, forse il nostro corpo vuole dirci qualcosa?

Ecco le 8 parti del corpo dove compaiono maggiormente i brufoli

Sapevi che i brufoli compaiono, principalmente, su 8 zone del nostro corpo? Nessuna paura. Generalmente non comportano nessuna conseguenza e rientrano nella normale amministrazione, ma sicuramente è il segnale che il corpo lancia un SOS per lo stato di salute.

L’area del corpo in cui compaiono può dirci qualcosa sui nostri organi. Vediamo insieme come riconoscerli ed eliminarli in modo definitivo.

FRONTE

Il corpo ti sta dicendo “ehi tu, cura di più il tuo apparato digerente” non fare abuso di fritti, salse e cibo fast food. Rigenera il tuo organismo facendo il pieno di verdure, bevi tanta acqua e detergi il viso con prodotti delicati e naturali.

Brufoli sulla fronte

NASO

“Oh mio Dio” è questa la prima esclamazione guardandoti allo specchio, ammettilo. Niente panico! Controlla la tua pressione sanguigna e i livelli di colesterolo seguendo una dieta varia ed equilibrata. In alcuni casi il problema potrebbe anche essere il trucco. Controlla sempre la scadenza dei prodotti e pulisci sempre i pennelli.

Mai schiacciare i brufoli per evitare infezioni

SOPRACCIGLIA

Vogliamo parlare del dolore e del fastidio che provocano i brufoli tra le sopracciglia? Non ci sono dubbi…il tuo fegato sta chiedendo aiuto! Dagli tregua, elimina per un po’ il tuo spritz preferito e prediligi una bella bibita fresca e analcolica, vedrai che anche la tua pelle ringrazierà.

GUANCE

Se i brufoli compaiono sulle guance è il caso di rivedere le funzioni del tuo sistema respiratorio. Se fumi, abbandona la sigaretta, potresti peggiorare la situazione. Ma sapevi che la causa potrebbe anche essere qualche batterio posato sulla tua federa? Disinfetta sempre.

MENTO

Eccolo lì, lo sento…sta per fare la sua comparsa un “bel” brufolo sul mento…utilizza detergenti anti acne, esfolianti e delicati.

COLLO

Per far sparire i brufoli sul collo devi assumere vitamina C, tanta acqua e vai a nanna presto sarà sicuramente un toccasana.

PETTO E SCHIENA

In questi caso devi prestare attenzione all’abbigliamento e a capi che intrappolano il sudore e non lasciano traspirare la pelle.

Ecco qualche consiglio per te

Pulisci regolarmente le federe dei cuscini, lo schermo del telefono, gioielli, accessori e chi più ne ha, più ne metta. Rimuovi SEMPRE il trucco prima di andare a dormire e idrata la pelle mattino e sera.