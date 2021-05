VIDEO | Obiettivo benessere: l’intestino

Continua l’appuntamento con la rubrica di Info Cilento “Obiettivo Benessere”. Alla conduzione in studio Roberta Foccillo affiancata, in video collegamento, dalla Dott.ssa Annamria Milillo e dallo Chef Gianluca Russo.

Nella seconda puntata si parla dei disturbi intestinali e di tutte le patologie che possono insorgere in seguito a questo disturbo, come la sindrome dell’intestino e del colon irritabile.

Spunti e consigli alimentari utili per alleviare anche i fastidi del gonfiore addominale.

A termine della puntata una video ricetta gustosa e salutare, un secondo piatto da riproporre nelle nostre cucine.

Obiettivo Benessere vi aspetta il Lunedì alle ore 21.00 e in replica il Martedì alle ore 11.00 sulla sezione media di Info Cilento (clicca qui o accedi dal menu) e a seguire disponibile in diretta sulla pagina Facebook e in podcast.