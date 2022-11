Aceto: un alleato naturale della nostra salute

L’aceto è un prodotto universale. Viene utilizzato in tantissime varietà di cucina. Può essere usato come condimento o per aiutare a preservare altri cibi.

Come fare l’aceto

Per fare l’aceto, una fonte di zucchero come il vino ma anche la mela o l’orzo. Il risultato è un prodotto acido e talvolta dolce che aiuta a insaporire il cibo o a preservarlo dai batteri.

È possibile produrre aceto con frutta (come l’uva), cereali o qualsiasi altra sostanza contenente zucchero. Indipendentemente dalla fonte di zucchero dell’aceto, consumarlo avrà effetti simili sul tuo corpo.

I benefici dell’aceto

A causa di quanto sia vecchio l’aceto, ci sono molti benefici per la salute ad esso collegati. La scienza supporta alcune di queste affermazioni, ma sono ancora necessarie ulteriori ricerche.

Informazioni nutrizionali

Una singola porzione da cucchiaio contiene:

Calorie: 0

Proteine: 0 grammi

Grasso: 0 grammi

Carboidrati: 0 grammi

Fibra: 0 grammi

Zucchero: 0 grammi

Questo prodotto è un’ottima fonte di:

Potassio

Magnesio

Calcio

Fosforo

Le varietà

Alcuni tipi di aceto possono anche essere una buona fonte di antiossidanti. Più scuro è, più antiossidanti rimangono nel liquido.

Generalmente però quest’ultimo è meno raffinato di quello più chiaro, con composti sani nel liquido che influiscono sul gusto e sul colore. Questi antiossidanti possono ridurre i segni dell’invecchiamento e il rischio di sviluppare determinati tipi di cancro.

Potenziali benefici per la salute dell’aceto

L’aceto è una ricca fonte di vitamine e minerali. Tuttavia, gli stessi aspetti che lo rendono così efficace, possono anche creare complicazioni per la salute di persone con determinate condizioni mediche.

Ti riportiamo alcuni potenziali benefici per la salute supportati dalla ricerca, nel bere o nell’usare l’aceto come condimento:

Livelli di colesterolo più bassi

I primi studi suggeriscono che consumare una piccola quantità di aceto con i pasti regolari può ridurre significativamente i livelli di colesterolo “cattivo” e trigliceridi, anche senza ulteriori modifiche alla dieta. Livelli di colesterolo più bassi possono ridurre il rischio di aterosclerosi, così come il restringimento e l’indurimento delle arterie e altre forme di malattie cardiache.

Riduzione della glicemia

Anche l’aceto può influenzare i livelli di insulina. Assumerne regolarmente una piccola quantità nella dieta può aiutare a controllare la glicemia in modo più efficace. Gli studi hanno dimostrato che l’aceto controlla i picchi di zucchero nel sangue dopo i pasti ricchi di carboidrati. Inoltre può aiutare a prevenire picchi e valli che possono causare problemi di salute alle persone con diabete.

Possibile soppressore dell’appetito

Sebbene siano necessari ulteriori studi, prove preliminari suggeriscono che avere più aceto nella dieta può aiutare a ridurre l’appetito. L’aggiunta di uno o due cucchiai ai tuoi piatti può farti sentire più pieno per un tempo molto più lungo. Di conseguenza, l’aceto può aiutare le persone a perdere peso riducendo in modo sicuro la loro voglia di mangiare.

Aggiungilo ai tuoi piatti, ma senza esagerare!

Potenziali rischi dell’aceto

Poiché l’aceto è così potente, dovresti consultare il tuo medico prima di prenderlo come integratore.

Alcuni casi di assunzione di questo prodotto possono portare a ipoglicemia o livelli di zucchero nel sangue troppo bassi, che possono causare sintomi come ansia e vertigini. Le persone con diabete dovrebbero consultare il proprio medico prima di provare a utilizzare l’aceto come metodo specifico di controllo dell’insulina.

Danni ai denti

Lo stesso contenuto di acido che può fornire benefici per la salute può anche avere effetti dannosi sulla salute orale. L’aceto può contenere fino al 7% di acido, che può causare gravi danni ai denti.

Gli acidi portano via i minerali nei denti, indebolendo lo smalto e potenzialmente causando carie e altri problemi. Il consumo abituale di questo prodotto puro può essere problematico per questo motivo.