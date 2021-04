Quali sono i principali prodotti chimici per la manutenzione dell’acqua della piscina

Oltre all’uso di appositi strumenti, devi aiutarti con l’utilizzo diprodotti chimici per piscina che devono essere presenti in acqua nelle giustedosi così da evitare la formazione di alghe, funghi e batteri nocivi per la nostra salute.

Cloro o Tricloro

Il cloro così come il tricloro permettono di avere all’interno della piscina un’acqua limpida, pura e sicura.

Almeno una volta ogni sette giorni va controllato il livello di cloro, e in caso di valore troppo basso devi regolarlo versandone dell’altro.

Per rifornire l’acqua di cloro e tricloro puoi optare per vari formati, dalgranulare alla versione in polvere, passando per la versione in liquido (ipoclorito di sodio).

Il tricloro si trova invece sotto forma di pastiglie semplici e pastiglie multifunzione (oltre al tricloro, nella pastiglia possono esservi anche alghicida, flocculante e stabilizzante).

L’uso di queste pastiglie è molto semplice. Vanno lasciate agire nel cestello degli skimmer o anche nel dosatore galleggiante.

In base alla dimensione della piscina e alle condizioni dell’acqua, stabilirai la quantità di pastiglie di cloro da mettere ad agire. L’utilizzo di prodotti chimici per la piscina insieme ad un robot specifico contribuisce a mantenere la tua vasca sempre in ottime condizioni di pulizia e di igiene

Se sei interessato a tenere l’acqua della piscina pulita, potrebbe interessarti questo articolo su come scegliere un robot piscina.

Flocculante

Per rendere l’acqua della piscina limpida potrebbe servirti un flocculante, ovvero una sostanza che diluita in acqua, permette ai detriti di aggregarsi tra di loro, rendendoli così facilmente catturabili dagli skimmer.

Grazie al processo di idratazione, ilflocculante diventa più voluminoso, così da renderepiù filtrante la sabbia del filtro e, di conseguenza, la sua capacità di trattenere le impurità.

Parliamo di un processo chimico molto efficace in piscina, basato sull’idratazione delle molecole, le quali, aggregandosi tra loro danno luogo a fiocchi reticolati che si depositano sul letto di sabbia.

Viene venduto in forma liquida o solida e per i suoi dosaggi devi rispettare tassativamente le istruzioni del prodotto acquistato.

Antialghe

Capita a volte che l’acqua della piscina diventi opaca, torbida.

In molti casi le pareti e il fondo presentano una sostanzaviscida depositata sulle superfici, e in controluce puoi facilmente notare delle ombre verdastre.

Questo vuol dire che in acqua si sono sviluppate le alghe, e chequindi, oltre a non essere pulita, è anche contaminata. Per eliminare questa fastidiosa presenza e riportare l’acqua ai parametri ottimaliti consigliamo l’uso di un antialghe.

Usato in concomitanza di una spazzola, renderai l’acqua più pulita e libererà la vasca dallemacchie.

L’antialghe è un prodotto acidoma efficace, che va lasciato agire in acqua a riposo. Il prodotto antialghe si utilizza rispettando le dosi e le avvertenze indicate sulla confezione.

Va lasciato in posa nell’acqua per una notte intera. Il mattino seguente si potranno rimuovere le alghe con un retino per poi effettuare un check sui valori del pH.

Regolatore pH

Il pH è quel valore che indica il livello di acidità dell’acqua.

Chi ha una piscina non può non tenerlo sotto controllo, dal momento che la sua scala di misurazione va da 0 a 14 e in base al grado di acidità rilevato vi sono conseguenze dirette per l’acqua e per chi ci si tuffa dentro.

Per aumentare i valori pH, basta usare delle piccole dosi di bicarbonato di sodio, prestando chiaramente la stessa attenzione utilizzata per gli altri prodotti chimici. Dopo aver messo a sciogliere il bicarbonato si rifa’ l’analisi dell’acqua e si valutano inuovi valori del pHper poi proseguire con la manutenzione ordinaria.

Riduttore PH

Nel caso in cui il valore del pH è alto, il livello di acidità va regolato usando un apposito prodotto. I riduttori di ph sonoa base di acido cloridrico (acido forte), acido solforico (meno potente ma che contrasta la formazione di cloruri) o anche a base di bisolfato di sodio, un sale che acidifica l’acqua.

Un valido aiuto per evitare il problema è effettuare spesso, durante il periodo di utilizzo della piscina, un controllo generalizzato dell’analisi dell’acqua usando appositi kit In questo modo eviterai che il valore del pH si alzi troppo e potrai goderti a pieno la tua piscina.

Svernante

Lo svernante è il prodotto chimico per antonomasia per conservare l’acqua della piscina “in salute”quando non la utilizzi.

È perfetto quindi per il periodo invernale in quanto, a contatto con l’acqua, evita che si formino batteri ed alghe all’interno della vasca.

L’uso di questo prodotto è semplice: se non intendi più usare la piscina, effettua una pulizia accurata di vasca, filtri, skimmer e pompe.

Dopodiché effettua il controllo sul valore del pH, e se quest’ultimo risulta tra 7,2 e 7,6, puoi procedere con lo svernante, che si diluisce in acqua e si lascia agire.