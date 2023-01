Parcheggiatori abusivi allo Stadio Arechi: 12 le persone identificate, l’operazione della Polizia

In occasione degli incontri di calcio U.S. Salernitana – Milan e U.S Salernitana – Torino, oltre ai servizi di ordine pubblico, sono stati predisposti mirati servizi volti al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei pressi dello Stadio Arechi e sue adiacenze.

L’operazione della Polizia

Nel corso dello specifico servizio sono stati identificate sette persone dedite alla attività abusiva di guardiamacchine, due di loro venivano deferiti ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.L. 14/2017 in relazione alla L. 48/2017, in quanto, risultavano aver violato il provvedimento del c.d. Daspo Urbano, già emesso dal Questore della Provincia di Salerno. Contestualmente, sono state identificate anche altre cinque persone per la stessa attività.