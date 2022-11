Monza-Salernitana: le probabili formazioni del match odierno

Dopo la rifinitura di rito tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nel pomeriggio di oggi, al Monza di Palladini. All’ “U-Power Stadium”, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 15:00, dall’intreccio con i brianzoli. La gara valevole per la quindicesima giornata di Serie A sarà diretta da Antonio Giua di Olbia.

Le probabili formazioni di Monza-Salernitana

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Rovella, Barberis, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Petagna Allenatore: Palladino

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Candreva, Maggiore, L. Coulibaly, Bohinen; Dia, Piatek Allenatore: Nicola

Le parole di Davide Nicola



“Quella di domani sarà una partita difficile come tutte quelle di questo campionato, il Monza ha ottime qualità e cercherà di vincere così come vogliamo fare noi. Abbiamo tantissima voglia di chiudere bene questa prima parte della stagione. Siamo stati in ritiro questi tre giorni per lavorare bene e prepararci al meglio per questa partita. Domani servirà il massimo impegno per cercare di fare una bella prestazione”.

I precedenti del match

Sarà il primo confronto in massima serie tra Monza e Salernitana quello in programma domenica alle 15:00 all’ “U-Power Stadium”. Dal ritorno in Serie A nel 2021/22, la Salernitana ha un bilancio in perfetto equilibrio contro formazioni neopromosse: due successi (entrambi arrivati contro il Venezia), due pareggi e due sconfitte – in tutte queste sei gare, i campani hanno sempre sia segnato che subito almeno una rete.

Lo stato di forma delle due squadre

Il Monza ha vinto tre delle quattro partite interne di Serie A dall’arrivo di Palladino, dopo aver perso tutte le tre sotto la guida di Stroppa – nei tre successi con l’attuale tecnico all’U-Power Stadium, i lombardi hanno sempre tenuto la porta inviolata. La Salernitana ha conquistato quattro vittorie in queste prime 14 giornate di campionato (5N, 5P): i campani potrebbero ottenere cinque successi nelle prime 15 gare stagionali nella massima serie per la seconda volta nella loro storia (la prima nel 1947/48).

Pillole sulla gara

Boulaye Dia è il primo giocatore della Salernitana ad aver superato i cinque gol stagionali di Serie A dopo 14 turni di campionato: il più veloce a fare meglio con i granata nel torneo è stato Marco Di Vaio nel 1998/99, che raggiunse le sette marcature alla 23a gara del club. Inoltre Lassana Coulibaly è il giocatore della Salernitana che ha vinto più duelli (82, almeno 30 più di qualsiasi compagno di squadra).

Infine Pasquale Mazzocchi è il giocatore che ha portato a termine più dribbling in questo campionato (21), già tre in più rispetto a tutto lo scorso torneo.