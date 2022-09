Bologna-Salernitana: le probabili formazioni del match di stasera

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta in Serie A, nella serata di oggi, al Bologna di Mihajlovic. Allo stadio Dall’Ara, infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 20:45, dall’intreccio con i rossoblù. La gara valevole la quarta giornata di campionato, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig.Davide Ghersini di Genova.

Bologna-Salernitana: le probabili formazioni

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Lucumì; De Silvestri, Aebischer, Schouten, Ferguson, Cambiaso; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli. Allenatore: Nicola.

I convocati dei granata

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Bologna e Salernitana.

PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena;

ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia.

I precedenti tra i due team

Sarà il settimo confronto in massima serie tra Bologna e Salernitana quello in programma giovedì alle 20:45 allo Stadio “Renato Dall’Ara”. Perfetto equilibrio nei precedenti tra le due squadre che contano due successi per parte e due pareggi.

Lo score delle due squadre

Il Bologna ha perso tutte le ultime tre partite di Serie A disputate di giovedì, anche se tutte gare esterne – in casa invece, i rossoblù

sono rimasti imbattuti in tutte le 15 gare giocate in questo giorno della settimana nella loro storia nel torneo (9V, 6N).

La Salernitana sta vivendo la sua miglior striscia di imbattibilità in trasferta nella sua storia in Serie A (cinque) – inoltre i campani

potrebbero tenere la porta inviolata in due gare esterne consecutive nel torneo per la prima volta dall’aprile 1999.

Il Bologna ha concluso otto volte in porta nelle prime tre giornate di questo campionato; solo lo Spezia finora ha effettuato meno tiri nello specchio (quattro) rispetto ai rossoblù.

A partire da gennaio 2022 solo l’Empoli (10) ha collezionato più pareggi della Salernitana in Serie A (nove) – il Bologna segue a otto; nello stesso periodo, considerando i cinque maggiori campionati europei, solo Siviglia (12), Stoccarda, Getafe ed Empoli (10) hanno impattato più match dei campani.

Pillole sulla gara

Antonio Candreva ha realizzato tre reti contro il Bologna in Serie A, con tre maglie differenti – tra queste c’è anche il suo primo centro in assoluto nella competizione, realizzato con la Juventus 21 febbraio 2010 (gli altri due con Lazio e Inter). Boulaye Dia ha partecipato a tre marcature in questo campionato: una rete e due assist; solo Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a più reti nel torneo in corso (quattro – tre gol e un passaggio vincente). Inoltre Federico Bonazzoli ha segnato 11 reti con la maglia della Salernitana in Serie A, solo Marco Di Vaio ne ha realizzate di più (12) con il club campano nel torneo.

Infine Tonny Vilhena e Erik Botheim, nell’ultimo turno, sono diventati rispettivamente il primo calciatore olandese e norvegese a segnare un gol con la Salernitana in Serie A.