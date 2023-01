Ciambellone allo yogurt. Ecco una ricetta per prepararlo in modo perfetto

Hai voglia di un dolce facile da preparare e delizioso? Se la risposta è sì, allora il ciambellone allo yogurt fa proprio al caso tuo. Una ricetta semplice e veloce, con ingredienti comuni e una consistenza soffice e spugnosa: questo dolce è perfetto per la merenda di tutta la famiglia. Con pochi passaggi otterrai un dessert che saprà conquistare i palati più esigenti. Scopriamo insieme come preparare un ciambellone allo yogurt.

1. Cos’è il ciambellone allo yogurt e quali sono le sue caratteristiche.

Il ciambellone allo yogurt è un dolce classico italiano, molto apprezzato da grandi e piccini. Si tratta di un soffice impasto a base di farina, zucchero, uova, olio e yogurt, che viene poi cotto in forno fino a doratura. Una volta pronto, il ciambellone allo yogurt presenta una consistenza soffice e umida all’interno, con una crosta esterna leggermente croccante. Il sapore è quello inconfondibile dello yogurt, che si sposa alla perfezione con gli ingredienti classici utilizzati nella preparazione del dolce.

2. Gli ingredienti necessari per preparare un ciambellone allo yogurt.

300 g di farina 00, 150 g di zucchero semolato, 3 uova intere, 200 ml di olio di semi, 200 ml di yogurt bianco intero, 1 bustina di lievito per dolci, 1 pizzico di sale e 10 g di burro fuso per imburrare la teglia.

3. Come preparare un ciambellone allo yogurt passo dopo passo.

Inizia prestando attenzione ad alcuni passaggi fondamentali: lavora le uova con lo zucchero finché non saranno gonfie e spumose; aggiungi poi l’olio a filo mescolando bene. Unisci anche lo yogurt intero e amalgama tutti gli ingredienti con l’aiuto di un frullatore oppure con un cucchiaio di legno. Per ultimo incorpora la farina setacciata insieme al lievito e al sale, mescolando delicatamente finché non otterrai un impasto omogeneo e morbido.

Una volta pronto l’impasto, imburra ed infarina una teglia rotonda da 22 cm di diametro e versaci l’impasto al centro. Livella la superficie con l’aiuto della spatola e cuoci in forno statico preriscaldato a 180°C per circa 30-35 minuti. Verifica la cottura con uno stecchino: se rimane asciutto vuol dire che il tuo ciambellone è pronto!

4. Come conservare un ciambellone allo yogurt.

Una volta pronto il tuo ciambellone allo yogurt dovrai assicurartene la massima freschezza possibile. Puoi conservarlo in frigorifero avvolto in un foglio di carta stagnola o in sacchetti ermetici ben chiusi al riparo da odori esterni che potrebbero rovinarne il gusto. Se hai preparato più porzioni puoi anche congelarlo in sacchetti freezer per mantenerne intatto il sapore per diversi mesi.

5. Altre informazioni utili sulla preparazione del ciambellone allo yogurt.

Se desideri ottenere un risultato ancora più goloso puoi arricchire la ricetta con della scorza grattugiata di limone o arancia oltre che con delle gocce di cioccolato fondente o altri tipi di frutta secca come mandorle o nocciole tritate grossolanamente prima della cottura. Inoltre puoi servire il tuo dolce accompagnandolo a del gelato alla vaniglia o alla crema oppure spolverizzarlo con dello zucchero a velo prima di servirlo a tavola.

Il ciambellone allo yogurt è una deliziosa e nutriente ricetta che tutta la famiglia può apprezzare. La preparazione facile e veloce vi permetterà di godere di una golosa merenda in pochi minuti, senza dover rinunciare al gusto. Preparate subito un ciambellone allo yogurt e godetevi un momento di puro piacere.