Castellabate in fermento per i 900 anni dalla fondazione: un concorso per realizzare di un marchio unico comunale

In occasione delle celebrazioni che riguarderanno la Città di Castellabate per i 900 anni dalla Fondazione, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco Rizzo, ha indetto un concorso pubblico per la realizzazione di un marchio unico comunale.

Il marchio accompagnerà l’intera comunicazione dell’evento e potranno concorrere tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Ecco requisiti e le indicazioni per la partecipazione

Gli interessati dovranno creare un’immagine e una comunicazione visiva per una facile identificazione di Castellabate. Inoltre, il marchio dovrà tenere conto della storia e della cultura del territorio attraverso, soprattutto, attraverso la figura del Santo Patrono Costabile Gentilcore o elementi che riconducono al Castello dell’Abate, il Giglio ecc.

Le modalità di partecipazione

Per partecipare bisognerà presentare domanda di iscrizione indirizzata al Comune di Castellabate Piazza Lucia n.1 84048, Santa Maria di Castellabate. Nell’istanza di partecipazione dovranno esseere indicati i dati anagrafici, il domicilio, numero di telefonico ed eventuale mail e allegati richiesti:

Copia del documento

Relazione del marchio realizzato (massimo 2 facciate su foglio A4

Marchio su foglio A4 a colori con l’indicazione dei colori utilizzati

Marchio a colori su supporto informatico (pen drive)

Le istanze potranno essere inoltrate entro e non oltre il 10 gennaio 2023 indicando sulla busta «Concorso di idee per la realizzazione del Marchio unico comunale dedicato ai 900 anni della Fondazione di Castellabate 1123-2023» indirizzata al sindaco.

Le proposte saranno valutate con apposito atto della Giunta Municipale che sceglierà la proposta più idonea.

L’anniversario

Era il 1123 quando venne fondato Castrum Abbatis ad opera dell’Abbazia benedettina della SS. Trinità di Cava de’ Tirreni . L’anniversario rappresenterà anche l’occasione per valorizzare il territorio e i suoi beni culturali e tramandare, soprattutto alle giovani generazioni la storia e l’identità locale.

«Intendiamo avviare una opportuna programmazione ed un idoneo coordinamento rispetto all’elaborazione di progettualità integrate di valorizzazione del suo grande patrimonio culturale materiale ed immateriale, da realizzare tanto all’interno che all’esterno della sua comunità»-così fanno sapere da palazzo di Città.