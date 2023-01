A Castellabate possibile stop del servizio bancomat nella frazione Lago: i provvedimenti del sindaco

Possibile dismissione del bancomat alla frazione Lago di Castellabate, la notizie si è appresa ieri.Questa mattina il sindaco Marco Rizzo si è subito attivato e ha richiesto formalmente all’istituto bancario con apposita nota chiarimento in merito e un cambiamento decisionale nel caso in cui si fosse deciso di interrompere tale servizio.

La nota del sindaco all’istituto bancario: i provvedimenti

Si tratterebbe di una scelta incomprensibile e penalizzante non solo per la suddetta frazione, i suoi abitanti e la moltitudine di suoi turisti estivi ma per l’intero territorio comunale. «Questa mattina mi sono subito attivato inviando una nota all’istituto bancario, chiedendo formalmente di ripensare all’eventuale dismissione di questo servizio.

Un servizio utile soprattutto nei mesi estivi con il flusso maggiore di turisti

Allo stesso istituto è stata proposta fattiva collaborazione ipotizzando lo spostamento del bancomat in edifici di proprietà del Comune sempre siti in zona Lago proprio per scongiurare la dismissione di un servizio alla cittadinanza di siffatta importanza. I servizi sono l’anima, il fulcro del turismo e un paese rinomato come Castellabate non può rinunciare a nessuno di essi: per poter crescere e affermarsi come meta turistica internazione può solo crearne di nuovi e sempre più conformi alla società attuale.

Sarebbe davvero una scelta incomprensibile-prosegue il primo cittadino-proprio alla luce dell’importanza che esso ha per la popolazione che per i turisti. Perché quando un paese turistico viene privato di un servizio fondamentale, a rimetterne è l’intero territorio».