Comune a sostegno delle famiglie, voucher per asilo nido: un servizio senza discriminazioni di reddito

Ad Altavilla Silentina il 2023 si apre con una bella novità per le famiglie dei bimbi che frequentano l’asilo nido.

Voucher per asilo nido: servizio a portata di tutti

Il comune, guidato dal sindaco Francesco Cembalo, ha impegnato quasi 13.000 euro per mettere a disposizione dei nuclei familiari con più difficoltà economiche dei voucher utili a garantire l’accesso all’asilo nido per i loro figli.

L’iniziativa

Il comune ha ricavato tale somma, che ammonta di preciso a 12.761,87, dai fondi residui dei 39.000 euro già impegnati per permettere alla Cooperativa CSM di Eboli di attivare il servizio «Spazio Gioco Bambine e Bambini».

L’iniziativa è nata dalla volontà di garantire a tutti i piccoli del territorio, il servizio nido è aperto ai bimbi dai 3 ai 36 mesi, di poter accedere ai servizi educativi per la prima infanzia senza discriminazioni di reddito.

L’importanza dell’asilo nido

Per i primi tre anni di vita infatti, i bimbi apprendono toccando, mettendo in bocca, ascoltando e osservando. Il nido inoltre è un posto sicuro, arredato in modo da stimolare questo tipo di approccio, ma soprattutto gestito da personale qualificato e formato. Un altro aspetto fondamentale dell’asilo nido riguarda l’interazione con gli altri bimbi, esperienza che manca tra le mura di casa.

E’ proprio attraverso il rapporto con bimbi e bimbe che il piccolo inizia a riconoscere se stesso imparando come ci si comporta socialmente. L’ambiente dell’asilo nido, completamente diverso da quello di casa, insegna infine ai bimbi a gestire i contrasti con gli altri compagni, iniziando a formarli per affrontare poi la vita da adulti.