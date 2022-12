Frequenza gratuita del micro-nido per bambini da 0 a 36 mesi: ecco l’avviso per le famiglie di Cannalonga

L’amministrazione comunale di Cannalonga, guidata dal sindaco Carmine Laurito, attraverso delibera di giunta, ha emanato un avviso rivolto alle famiglie con minori 0-36 mesi per la frequenza gratuita del micro- nido.

L’avviso rientra nelle finalità che prevede il «fondo di solidarietà comunale- legge di bilancio 2022- risorse aggiuntive a titolo di potenziamento del servizio asilo nido».

Le modalità per l’accesso gratuito al micro-nido

L’Ente ha quindi deciso di partecipare al servizio micro nido di ambito istituito dal Comune di Novi Velia presso il Centro Polifunzionale «Don Carlo Zennaro» in Largo San Giorgio riservato ai bambini residenti nel Comune di Cannalonga di età compresa tra 3 e 36 mesi per un minimo di 5 posti gratuiti, questo tenendo anche conto che sul territorio comunale non sono attivi asili nido comunali e privati.

Le famiglie residenti a Cannalonga che sono interessati a questo avviso possono inoltrare domanda di partecipazione, compilando il modulo disponibile sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.cannalonga.sa.it da trasmettere a mezzo posta certificata a comune.cannalonga@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del 10 dicembre 2022.

L’importanza del micro-nido

Il Micro Nido è uno dei primi luoghi, in cui bambini e bambine si approcciano ad un contesto di comunità, pensato appositamente per loro con finalità educative. Il progetto educativo del Nido deve prevedere lo svolgimento di attività, che facilitino nel bambino lo sviluppo di competenze cognitive e di abilità sociali, arricchendo la complessiva esperienza infantile.

Il gioco costituisce una delle modalità principali, per conoscere ed anche per imparare ad esprimersi. Giocare è un’attività irrinunciabile per il bambino, in quanto attiva dimensioni cognitive, sociali ed emotive. L’attività ludica è condizione di sviluppo e potenziamento di abilità.

La relazione ed i processi di apprendimento al Micro Nido hanno origine all’interno di contesti di gioco, che si connotano in tempi, spazi, relazioni e materiali, studiati dall’adulto, per alimentare l’interesse, la curiosità ed il desiderio di conoscenza, che caratterizzano il bambino dai primi mesi di vita.