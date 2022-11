Più di mezzo milione di euro per la delocalizzazione dell’asilo nido di Giungano. E’ il finanziamento ottenuto dal Comune retto dal sindaco Giuseppe Orlotti con Decreto del Ministero dell’Istruzione.

La notizia è stata ben accolta dall’amministrazione comunale che si è complimentata con i propri tecnici: «Sono soddisfatto del lavoro dell’Ufficio Tecnico e rivolgo un plauso alla mia squadra di Giunta e Consiglio» ha affermato il primo cittadino.

L’asilo nido sarà ubicato presso il piano terra del Centro sportivo

L’importo stanziato ammonta, precisamente, a 593mila euro e la sede dell’asilo nido comunale di località San Giuseppe di Giungano sarà spostata presso il piano terra del locale Centro Sportivo che, tuttavia, come ha confermato anche il primo cittadino, non sarà snaturato dalla sua funzione visto anche che al momento è in fase di affidamento.

Una bella novità anche per le famiglie di Giungano specie se si tiene conto del fatto che le iscrizioni al nido sono in aumento.

