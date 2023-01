Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: per i nati sotto il segno dei Pesci, dedicate più tempo alla sfera amorosa. Bene sul lavoro per i Cancro

Siamo al secondo giorno dell’anno, ma hai già voglia di scoprire cosa ci riservano le stelle? Bene, sei nel posto giusto. Attraverso le previsioni del nostro amato Paolo Fox, proviamo a scoprire cosa ci riservano gli astri per questo 2023.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Ariete

Cari ariete, sentite una certa stanchezza nella vita amorosa che vi porta un po’ di malumore. Sul lavoro avete ricevuto una conferma recentemente ma se c’è ancora qualcosa che non vi soddisfa come dovrebbe, fate in modo che esca dalla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Toro

Cari toro, se siete single non chiudetevi in voi stessi perché gli incontri sono favoriti. Sul lavoro, Luna e Sole sono favorevoli quindi via libera alle idee che saranno apprezzate da tutti.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Gemelli

Cari gemelli, per avere un bel cielo per l’amore bisognerà aspettare marzo e, per ora, meglio avere pazienza. Sul lavoro state attenti peché ci sono accordi da rinnovare entro maggio.

Cancro, Leone, Vergine

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Cancro

Cari cancretti, siete un po’ stanchi dal punto di vista amoroso anche perché sono tante le cose che non vi vanno tanto bene nella vostra relazione. Sul lavoro, non fatevi travolgere dall’agitazione perché anche se ci sono problemi si risolveranno.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Leone

Cari leoncini, attenzione in amore con toro e acquario perché con questi segni potreste avere qualche battibecco. Sul lavoro dovrete affrontare una sfida ma rimboccatevi le maniche e buttatevi nell’arena.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Vergine

Cari vergine, se siete single da un po’ è arrivato il vostro momento di rimettervi in gioco in amore. Sul lavoro pensate bene prima di prendere decisioni importanti.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Bilancia

Cari bilancini, questa giornata è un po’ particolare per i sentimenti perché potreste sentirvi traditi. Sul lavoro sembra che le cose vadano avanti al rallentatore ma ci sarà modo di risolvere tutto in questo anno.

Scorpione, Sagittario, Capricorno

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Scorpione

Cari scorpioncini, avete la luna dalla vostra parte quindi ottime notizie in amore, soprattutto per i single del segno. Sul lavoro dovrete fare una scelta che porterà alla vostra ascesa professionale.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Sagittario

Cari sagittario, giornata di incontri quella di oggi grazie a un bel Mercurio favorevole. Sul lavoro attenzione solo a qualche piccolo problema del passato che potrebbe riemergere.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Capricorno

Cari capricorno avete una grande voglia di incontrare persone nuove e avete tutta l’energia per farlo grazie al sole e a Venere. Sul lavoro se c’è un collega che vi sta mettendo i bastoni fra le ruote, cambiare mansione.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Acquario

Finalmente, cari acquario, avete un cielo che favorisce l’amore. Se vi piace qualcuno, buttatevi! Sul lavoro arrivano novità interessanti.

Oroscopo Paolo Fox 2 gennaio: Pesci

Cari pesciolini, cercate di dedicare più tempo alla sfera amorosa che il cielo è dalla vostra parte. Sul lavoro potrebbe esserci un po’ di delusione ma è arrivato il momento di ottenere qualcosa di più.