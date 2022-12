Oroscopo Paolo Fox 29 dicembre, bene in amore per i Toro, qualche problema in vista per i Cancro

Ci avviciniamo alla fine dell’anno, non possiamo non consultare l’oroscopo e le previsioni del nostro amato Paolo Fox. Cosa ci riserveranno le stelle per il 2023? Quali saranno i segni più fortunati e quelli meno fortunati? Ecco tutti i segni

Ariete:

Quella di domani sarà una giornata prettamente positiva soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa. Attenzione invece sul lavoro dove ci sono ancora dei problemi da risolvere, delle scelte da fare con attenzione, delle situazioni da rivedere entro la primavera.

Toro:

Per voi del Toro quella di domani sarà una giornata nervosa e sottotono, in cui dovreste cercare di evitare le polemiche e le discussioni. Non diventate malinconici e pensate invece che il prossimo anno vi porterà delle belle novità sia sul piano personale che professionale.

Gemelli:

Giornata positiva, di recupero, in cui le tensioni si sciolgono, da passare in tranquillità, da vivere con belle emozioni. Non tutti i problemi sono stati risolti, ma siete sicuramente sulla strada giusta.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che sarà una giornata di recupero ma non vi sentite ancora in gran forma. Cercate di essere più ottimisti e a guardare con più fiducia al futuro.

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che vivrete una giornata un po’ pesante domani. Forse vi sentite scoraggiati e la Luna in opposizione vi rende tutto più pesante. Guardate avanti con fiducia, anche se ci sono cambiamenti da fare.

Vergine:

Giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti: cerca di dedicarti un po’ di più al partner. Sul lavoro potrebbe arrivare una bella novità, una notizia che vi potrebbe essere molto utile.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che sarà una giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti, in cui potrete riscoprire un amore, risvegliare la passione, dichiarare un sentimento. Sul lavoro potrebbero esserci delle situazioni che necessitano di cambiamenti.

Scorpione:

Domani sarete un po’ giù di morale e vi sentirete un po’ più fragili del soliti. Vorreste sentirvi più protetti e coccolati, invece siete sotto pressione. Cercate di allontanare lo stress, provate a rilassarti un po’.

Sagittario:

Quella di domani sarà una giornata molto positiva grazie all’ottimo influsso di Luna e Venere che vi danno la carica soprattutto per quanto riguarda l’amore. Sono favoriti i progetti, le proposte e gli incontri.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sarà una giornata piacevole e positiva grazie a Giove e Saturno positivi che vi regalano delle belle emozioni. Avete voglia di ricominciare, di recuperare il tempo perso.

Acquario:

Giornata molto interessante per l’amore e gli incontri. L’influsso positivo di Venere favorisce la passione e quindi organizzate qualcosa di intrigante con il partner. Se sei solo, il consiglio è quello di uscire, di frequentare ambienti nuovi, per avere nuove opportunità.

Pesci:

Quella di domani sarà una giornata stabile e perfetta per dedicarsi all’amore e al partner: se avete vissuto una crisi, è il momento giusto per cercare di chiarire, per superare gli scogli, ma anche per risolvere i vostri problemi personali.