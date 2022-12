Oroscopo Paolo Fox, ecco cosa prevedono le stelle per il giorno di Natale | 25 dicembre

‎Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore quest’oggi c’è un po’ di tensione, attenzione a non alimentare polemiche. Sul lavoro invece non tirare troppo la corda e mostrati maggiormente tollerante e comprensivo.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi hai una bella determinazione, nulla potrà distoglierti dal tuo obiettivo. Incontri favoriti. Sul lavoro sii ricettivo, in arrivo cambiamenti importanti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore il partner ti appare lontano e questo ti crea qualche preoccupazione e dubbio di troppo. Sul lavoro invece devi staccare la spina e ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Oggi l’amore tornerà protagonista e quale occasione migliore per appianare i dissidi con il partner se non nel giorno di Natale?

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Il bell’aspetto di Venere può regalarti davvero delle intriganti emozioni e non escludo che tu possa lasciarti andare. Sul lavoro hai delle preziose intuizioni, falle valere. ‎

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La stanchezza si fa sentire e anche se è Natale non ti senti completamente soddisfatto. Cerca di usare queste giornate di festa per riposare, ne hai bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Oggi le persone a cui vuoi bene saranno protagoniste delle tua vita e ti aiuteranno a ritrovare un certo equilibrio. Interessanti novità negli affari.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Giove è tornato nel segno e la Luna è favorevole. Quale modo migliore per festeggiare questo Natale? Sul lavoro è un momento ottimale per porre le basi del tuo futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Bello questo cielo per i sentimenti, le coppie di lunga in questo Natale potrebbero decidere di fare un passo importante. Sul lavoro il bel transito di Venere aiuta.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Passioni intriganti in arrivo, la Luna entra nel segno proprio durante il giorno di Natale. Sul lavoro in arrivo conferme e interessanti proposte.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Quest’oggi via libera alla comunicazione! Ti senti più sereno, pertanto, sarai incline a condividere i tuoi stati d’animo con le persone care. Sul lavoro puoi finalmente iniziare a pensare a come impostare il corso dei prossimi mesi.