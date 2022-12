Oroscopo Paolo Fox 26 dicembre, ecco cosa prevedono le stelle per il giorno di Santo Stefano

Ariete: Quella di domani sarà una giornata nervoso e sottotono per cui evitate scontri e tensioni soprattutto in famiglia. Cercate di resistere domani e dopodomani e poi i prossimi giorni saranno migliori. In primavere potrebbero essere superate le precarietà sul lavoro.

Toro:Domani sarà una giornata positiva grazie a Giove, Saturno, Luna e Sole, che vi preannunciano un anno nuovo ricco di belle emozioni e progetti vincenti. Questo potrebbe portare a escludere dalla vostra vita alcune persone. Godetevi la giornata.

Gemelli:Sarà per voi una giornata di recupero, con la Luna che non è più in opposizione. Adesso avete bisogno di riposare: approfittate per organizzare qualcosa con il partner.

Cancro:L’ Oroscopo Paolo Fox indica che dovreste cercare di evitare di pensare ancora al passato e alle cose che vi fanno male, soprattutto in questi giorni di festa. Chi è costretto a lavorare potrebbe essere un po’ nervoso e reagire in modo polemico.

Leone

L’oroscopo Paolo Fox segnala che sarà una giornata positiva, specialmente per quanto riguarda l’amore e i sentimenti.

Vergine:

Sarà per voi una giornata positiva e di recupero rispetto ai giorni scorsi. Adesso avete tre pianeti dalla tua parte, Saturno, Giove e Sole, che vi daranno aiuto nel corso del prossimo anno. Sarà un 2021 importante e favorevole.

Bilancia:

L’ oroscopo Paolo Fox specifica che sarà una giornata nervosa e sottotono in cui sarebbe meglio farsi scivolare le cose, cercare di restare calmi ed evitare le discussioni, soprattutto in famiglia. Cercate di essere attenti e prudenti.

Scorpione:

Anche per voi dello Scorpione sarà una giornata agitata e nervosa. Se avete richieste da fare, muovetevi tra il 26 ed il 27 dicembre, sia per quanto riguarda la professione che l’amore.

Sagittario:

Quella di domani sarà una giornata positiva, con i pianeti che resteranno dalla vostra parte. Siete favoriti in amore e nei rapporti con gli altri: è molto probabile che nel corso del prossimo anno i tuoi progetti vedranno luce.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sarà una giornata molto positiva grazie alla presenza di Urano: Luna, Sole, Saturno e Giove, che vi danno una grande energia, aiutano nei progetti di lavoro e proteggono anche per quanto riguarda l’amore.

Acquario:

Giornata interessante e positiva, in cui potete vivere delle belle emozioni. Inizia un periodo in cui ci saranno molte conferme nella vostra vita, sia a livello personale che professionale.

Pesci:

Giornata di recupero quella di domani anche forse dovreste dedicarvi ancora di più a voi stessi. Forse avete dei pensieri o delle preoccupazioni, oppure vi sente un po’ spaesato e avete bisogno di rassicurazioni.