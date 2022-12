Consiglio comunale ad Eboli, termine ultimo per votare i debiti fuori bilancio

Per la mancanza del numero legale il Consiglio Comunale ad Eboli, prima di Natale, era saltato. «Poi, però, messo il sindaco spalle al muro le fila si sarebbero ricomposte»-dice qualche consigliere di minoranza.

I malpancisti, dopo lo smacco della seduta precedente, quando lasciando l’aula Isaia Bonavoglia fecero venir meno il numero legale, non avrebbero ulteriori grossi motivi per protestare.

Le dichiarazioni

«Accontentati dal Sindaco Conte quasi ad horas, in aula dovrebbero ritornare sia Massa che Naponiello. Con la nomina del nuovo componente dello staff Sindaco e con l’ipotesi sempre più chiacchierata di un rimpasto di Giunta, anche i consiglieri comunali che avevano protestato, dovrebbero tranquillizzarsi», aggiunge un esponente politico di opposizione.

Vedremo come andrà a finire. E intanto, se le bocche della minoranza rimangono ufficialmente cucite in merito al nome di chi andrà a ricoprire il ruolo nello staff del Sindaco Conte, (ex consigliere comunale, ex assessore nella Giunta Cariello, ex capogruppo, candidato al consiglio comunale con Cosimo Pio Di Benedetto ed aspirante vice sindaco), insieme alla giornalista Stefania Battista che di Conte ha gestito l’ufficio stampa in campagna elettorale, le stesse bocche nei corridoi di palazzo di Città lamentano imbarazzi e sollevano una questione politica sul nome del nuovo prescelto.

La convocazione del presidente

Si comunica che, ai sensi dell’art. 27 dello Statuto Comunale e degli artt. 4, 29 e 38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale è convocato in seconda convocazione, in seduta pubblica, presso la Residenza Municipale di Via Matteo Ripa, Aula Consiliare, per il giorno 28 dicembre 2022 alle ore 20:00 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera a) dell’art.194 del D.Lgs 267/2000 Area P.O. Polizia Municipale; Adesione ASMEL; Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016. ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021; Approvazione delibera di adesione del Comune di Pellezzano alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) “Valle dell’Irno”.