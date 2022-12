Eboli: Crolla solaio. Attimi di panico in piazza Cosimo Vestuti

È accaduto all’improvviso. Crolla un solaio nel centro storico di Eboli, sgomberata palazzina ed evacuate quattro famiglie.

Sono stati momenti complicati, tra paura e disperazione. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di via Benedetto Grimaldi, i vigili urbani del capitano Mario Dura, i dirigenti dell’ufficio tecnico comunale e il Sindaco di Eboli Mario Conte.

Crolla solaio: il caso

In piazza Cosimo Vestiti, alle spalle della chiesa di Santa Maria, nel cuore del centro storico questa sera si sono vissuti attimi di vero terrore. Per fortuna però si è riusciti a scongiurare il peggio.

Il crollo del solaio di una palazzina ha messo in pericolo la stabilità del palazzo e quattro famiglie sono state evacuate.

L’intervento

Messo in sicurezza lo stabile, Corso Umberto I e Piazza Cosimo Vestuti sono rimasti chiusi al transito per diverse ore. Viabilità alternativa e messa in sicurezza dell’area, grande lavoro per gli uomini del capitano Dura.