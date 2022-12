L’amore non ha lividi: un calendario a sostegno delle donne vittime di violenza, l’iniziativa del centro antiviolenza «Donne al Centro»

Il Centro Antiviolenza «Donne al Centro» dell’Ambito S07 del Piano di Zona, con Roccadaspide Ente capofila, ha realizzato un calendario per il 2023 che sarà presentato venerdì 23 dicembre a Trentinara.

Appuntamento presso l’aula consiliare di Trentinara

L’incontro si terra presso l’Aula Consiliare di Trentinara, sita presso il palazzo municipale, e vedrà la partecipazione del sindaco Rosario Carione; del sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano e dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Capaccio Paestum, Mariarosaria Picariello.

Interverranno, inoltre, Antonella Palladino, avvocato del Centro Antiviolenza del Piano di Zona S7; Gabriella Marotta, presidente dell’associazione «Sportello Rosa» e Luca Messano, presidente Kastrom Cooperativa Sociale.

La giornata

Il dibattito verterà sul contrasto alla violenza sulle donne, fenomeno inaccettabile, ma ancora troppo frequente, e sulle iniziative del Centro.

Le conclusioni saranno a cura di Bianca Papa, assistente sociale del Centro Antiviolenza «Donne al centro». Il calendario è un modo per ricordare alle donne vittime di violenza che non sono sole e che denunciare e rivolgersi a chi di dovere, come il personale dei centri antiviolenza, è fondamentale per avviare un percorso di rinascita.