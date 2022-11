Piano di zona S7: consulenze gratuite volte a contrastare la violenza sulle donne

In attuazione della Legge Regionale 11 febbraio 2011, n. 2 “Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza in genere”, è operativo per l’Ambito S07 del Piano di Zona, con Roccadaspide come comune capofila, il centro antiviolenza “Donne al Centro” con sede nel comune di Trentinara, in via Manzoni.

“Donne al centro” a Trentinara, ecco in cosa è specializzato il centro e cosa offre il servizio

Si tratta di un servizio che offre aiuto e protezione alle donne maltrattate affinché possano essere supportate e accompagnate nel percorso che le permette di uscire dalla violenza.

Le attività, realizzate dalla Società Cooperativa Kastrom, sono garantite per cinque giorni settimanali; il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì su appuntamento.

Diversi i servizi offerti tra questi l’ascolto telefonico, i colloqui, la valutazione del rischio, il sostegno psicologico, la consulenza e l’assistenza legale.

Non mancano, inoltre, la possibilità di garantire la protezione temporanea in una struttura protetta, il supporto per i minori vittime di violenza assistita o diretta e l’orientamento al lavoro, ma anche il sostegno sociale ed educativo e i programmi d’informazione e sensibilizzazione.

Informazioni utili per contattare il centro 24h su 24

Gli operatori, sono raggiungibili 24 ore su 24, attraverso il numero telefonico 0828-1995659 oppure al numero di pubblica utilità 1522, attivo 24 ore su 24, accessibile dall’intero territorio nazionale gratuitamente, sia da rete fissa che mobile.

Tutti i servizi del Centro sono forniti gratuitamente e in rete con le istituzioni, i presidi socio-sanitari territoriali, le forze dell’ordine e i tribunali.Le donne saranno accolte da operatrici esperte, in un clima di fiducia e nel pieno rispetto della loro privacy.

In un ambiente pensato per accoglierle, rafforzate dalla relazione donna a donna, avranno la possibilità di riattivare le loro risorse per tornare ad essere protagoniste della propria vita.

Le attività del centro prevederanno, inoltre, anche degli incontri con gli alunni delle scuole per creare dei momenti di formazione che li aiutino a costruire relazioni positive.