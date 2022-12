Alfieri lancia l’idea del “Cilento Stadium”: un impianto da 15mila posti tra Agropoli e Capaccio

L’area di località Mattine, ad Agropoli, diventerà luogo di svago, divertimento, shopping e sport. Questa l’idea del presidente dell’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento, Franco Alfieri, intenzionato a valorizzare una zona che è crocevia tra Agropoli, Capaccio Paestum, Giungano, Cicerale ed Ogliastro Cilento.

Il Cilentum Stadium: la proposta

L’amministratore cilentano già in passato aveva annunciato di aver individuato questa location per la costruzione di un mega parco divertimenti e un palazzetto dello sport per la pratica dell’atletica indoor. Nei giorni scorsi, invece, è arrivata un’ulteriore proposta: realizzare nell’area il “Cilentum Stadium”.

L’annuncio è arrivato sabato scorso, prima della gara tra Gelbison e Monopoli che ha segnato l’esordio dei rossoblù allo stadio “Guariglia” di Agropoli e soprattutto del campionato di Serie C nel Cilento.

Affinché il professionismo stazioni stabilmente sul territorio, però, è necessario disporre di strutture sportive adeguate. Ecco perché Alfieri ha lanciato l’idea di uno stadio comprensoriale da 15mila posti per il quale l’iter potrebbe partire a breve.

L’area individuata

L’impianto nascerebbe in un’area del comune di Agropoli a pochi passi dalla zona dove potrebbe sorgere anche il palazzetto dello sport, al confine con Licinella. Il Cilentum Stadium rappresenterebbe l’impianto sportivo più importante e capiente lungo l’area costiera a Sud di Salerno, location ideale anche per eventi sportivi e non solo.

La zona sarebbe strategica: località Mattine è quella che ha maggiori opportunità di sviluppo. Notevoli i progetti commerciali e turistici che potrebbero vedere la luce qui nel medio e lungo periodo, complice anche la facile accessibilità. Proprio in località Mattine, infatti, dovrebbe prendere origine la nuova superstrada in grado di collegare il Cilento con l’autostrada. Per quest’ultima l’iter progettuale ha già preso il via.