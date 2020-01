Un maxi palazzetto dello sport tra Agropoli e Capaccio

CAPACCIO PAESTUM. Un maxi palazzetto dello sport per la pratica dell’atletica indoor. Lo ha annunciato il sindaco Franco Alfieri nel corso del Galà dell’Atletica Agropoli tenutosi venerdì. Il primo cittadino di Capaccio Paestum ha annunciato la grande opera che dovrebbe essere a disposizione sia della città dei templi che della popolazione agropolese.

“Abbiamo siglato un accordo forte tra le due città che vede come fulcro della collaborazione il confine, la Licinella”, ha esordito Alfieri. “Abbiamo stabilito che in 100 ettari di terreno con scarso valore agricolo – ha aggiunto – dovrà sorgere un grande centro per il tempo libero, per il divertimento e per lo sport. Inizieremo proprio dallo sport e dall’atletica”.

Di qui l’annuncio: “Daremo un grande campo coperto all’atletica. Avremo nei prossimi giorni un modello di impianto come non ce ne sono da Ancora in giù e lo metteremo immediatamente in programmazione”.

Alfieri è tornato a sottolineare l’importanza del binomio tra sport e turismo: “Potremo ospitare non solo gare regionali e nazionali ma anche interazionali. Faremo tanto in termini di infrastrutture, partendo proprio dal palazzetto coperto per l’atletica”.