Serie C: esordio amaro per la Gelbison ad Agropoli. Manita del Monopoli

Il calcio professionistico approda nel Cilento grazie alla Gelbison che dopo quattro mesi di esilio forzato a Pagani, oggi ha esordito allo stadio Guariglia di Agropoli. Ospite di turno il Monopoli che però non è sembrato affatto disposto a fare da sparring partner dei rossoblu.

La formazione pugliese ha in panchina l’ex Milan e Lazio Pippo Pancaro, compagno di squadra proprio con le aquile di Sinisa Mihajlovic cui è dedicato il minuto di silenzio prima dell’avvio del match.

Gelbison – Monopoli: la gara

La gara vede subito il Monopoli avanti. I bianco verdi si mostrano più volte pericolosi dalle parti di D’Agostino e dopo un’occasione di Fella al 7’ passano in vantaggio al 10’ grazie a Pinto che sugli sviluppi di un corner gonfia la rete. Sotto di un gol i rossoblu provano ad alzare il loro baricentro anche se la squadra pugliese si difende bene e riparte. Il gol per la Gelbison arriva al 20’ grazie ad uno straordinario calcio piazzato di De Sena che dal limite riesce a piazzare la palla nell’incrocio dei pali, imitando proprio il compianto Mihajlovic.

A questo punto il match vive una fase di stallo fino al 30’ quando ancora De Sena fa partire un rasoterra che attraversa tutta l’area senza che nessun calciatore in maglia rossoblu riesca nel tap in.

Gol sbagliato gol subito: passano sei minuti e ancora sugli sviluppi di un angolo è De Santis a riportare avanti il Monopoli. I pugliesi avrebbero anche l’opportunità di andare sul 3 a 1 ma la rete di Starita viene annullata per fuori gioco. Siamo al 42’ e un minuto dopo è Fella a tentare una conclusione dai 25 metri che finisce di poco alta.

La Gelbison sembra incapace di reagire e chiude la prima frazione di gioco nel tentare di contenere le offensive bianco verdi. Il risultato comunque non cambierà più. Si va negli spogliatoi sul 2 a 1 per gli ospiti.

La ripresa

Il secondo tempo si apre così come si era chiuso il primo e al Monopoli basta un giro di lancette per segnare il 3 a 1. In rete sugli sviluppi di un’azione corale è De Santis che dal limite lascia partire un tiro che sorprende ancora D’Agostino. Con il doppio vantaggio la compagine di Pancaro abbassa il suo baricentro e la Gelbison tenta l’affondo ma senza esito. L’occasione migliore passa ancora per i piedi dei calciatori del Monopoli: al 60’ è Rolando che dal limite chiama D’Agostino alla deviazione in corner.

Sugli sviluppi dell’angolo Viteritti, lasciato in aerea colpevolmente solo, sigla il poker. Per vedere di nuovo la Gelbison avanti bisogna attendere il 70’ quando Faella conclude un’azione personale calciando tra le braccia Vettorel. Sarà un fuoco di paglia.

Nei minuti finali, dopo una fase di stallo e con le squadre ormai lunghe, arriva anche il quinto gol del Monopoli con Starita che gonfia ancora una volta la rete. Finisce 5 a 1 per la squadra di Pancaro che scavalca proprio i cilentani in classifica.