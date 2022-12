Frutta e verdura di stagione: ecco cosa mangiare a dicembre

È arrivato dicembre, il mese dell’anno preferito dai più piccoli che attendono con ansia i doni di Natale. Una festività importantissima per i fedeli, ricca di significato religioso ma anche densa di tradizioni e usanze da rispettare a tavola. Ricette e dolci tipici accompagneranno questi giorni di festa. Ma dicembre è anche un mese in cui abbiamo la possibilità di assaporare una gran quantità di frutta e verdura di stagione, che potrebbe aiutarci a tornare in forma dopo le scorpacciate natalizie.

Ma quali sono frutta e verdura di dicembre?

Arance (e agrumi in generale), cachi e kiwi sono i frutti principali ma abbiamo anche castagne, mele, pere, melograni, pinoli e olive. Tra le verdure, poi, c’è l’imbarazzo della scelta: broccoli, spinaci, bietole, carciofi, cavolfiori, cicoria, finocchi, radicchio, insalate e tanto altro ancora.

Mangiare sano: la frutta di stagione a dicembre

Quando parliamo di frutta nei mesi invernali certamente spiccano gli agrumi. Arance, mandarini e clementine rientrano tra i frutti di dicembre che non possono mancare sulle nostre tavole. Spesso, poi, anche sulla tombola si utilizzano le bucce (oppure ceci, fagioli o lenticchie) per coprire le caselle durante il gioco. Frutti dai mille benefici a cui si aggiungono cachi e kiwi.

Mangiando questi prodotti garantiremo al nostro corpo una buona dose di vitamina C, ma anche antiossidanti.

Arance e kiwi

Una curiosità: quando mangiate le arance attenti a pulire del tutto l’albedo, cioè la parte bianca. Essa, infatti, è ricca di pectina, una fibra utilissima per intestino e apparato cardiovascolare. Gli agrumi contengonoi anche vitamine e minerali, utili anche a farovire il sonno e ricchi di fibbre.

E i kiwi? Contengono addirittura più vitamina C delle arance e le fibre aiutano a preservare la regolarità intestinale.

Mele e pere

Avete mai sentito il proverbio “Una mela al giorno toglie il medico di torno”. Ebbene si: tra la frutta di dicembre le mele sono ricche di nutrienti, una vera e propria medicina naturale. Contengono quercetina che è un potente antiossidante, ricco di fibre. Non da meno le pere che posseggono lignina, fibra alimentare utile alla salute cardiovascolare. Contengono inoltre boro e calcio.

Mangiare prodotti di stagione a dicembre: la verdura

La verdura è da sempre un toccasana per l’organismo e a dicembre ci sono vari prodotti che potremo assumere. Finocchi, broccoli, cavoli, cavolfiori, verze, cicoria, barbabietola e radicchio. Alcuni di questi alimenti li troviamo in vari mesi dell’anno, ma attenzione che non provengano dalle serre.

I finocchi, spesso sottovalutati, sono in realtà uno dei vegetali più utili. Favoriscono la digestione e sono indicati anche per i bambini nella fase di svezzamento. Cavolfiori, broccoli, verze e altre verdure di dicembre sono poi ricche di antiossidanti. Hanno un alto contenuto di clorofilla e pertanto aiutano a produrre emogloblina e a combattere le anemia.

Sapevi poi che la barbabietola è depurativa e favorisce la digestione? E poi come dimenticare le carote, un prodotto utile anche per la vista.

Insomma a dicembre avrete l’imbarazzo della scelta tra la frutta e verdura da mangiare. Una cosa è certa: tutti questi prodotti hanno un impatto positivo per il nostro organismo. Ecco perché è importante averli sempre sulla nostra tavola.