Orto in autunno? Ecco cosa piantare

Il mese di ottobre (e probabilmente anche quello di novembre) continuano a regalarci sorprese sotto il profilo del meteo. Le giornate miti stanno caratterizzando le ultime settimane, tanto che molti di noi continuano a frequentare assiduamente le spiagge.

Ma non tutti sono amanti del mare, soprattutto in questo insolito periodo. Così c’è chi preferisce altre forme di svago o altri hobby. Tra questi, ad esempio, l’orto e il giardinaggio. Ma cosa piantare nell’orto in autunno?

Alcuni consigli per fare l’orto in autunno

Il clima mite dei mesi di ottobre e novembre può essere certamente di beneficio anche per gli ortolani. Alcuni prodotti estivi, infatti, possiamo continuare a raccoglierli in queste settimane. È il caso degli ortaggi, quali pomodoro, zucchine, fagioli, fagiolini, peperoni e melenzane. Ma attenzione all’autunno: l’abbassamento delle temperature e le improvvise piogge potrebbero mettere fine alla produzione di queste delizie dei campi.

Grazie al clima mite continuiamo a raccogliere prodotti estivi. Ma prepariamoci a piantare qualcosa nell’orto anche in autunno

E allora cosa possiamo piantare nell’orto in autunno? Prima meglio seguire alcuni consigli.

Come preparare il terreno

Prima di iniziare bisogna preparare il terreno. Dovrai asportare i residui vegetali delle culture precedenti, anche perché possono essere fonte di parassiti. L’umidità e il clima sono l’occasione per farli proliferare, così come le malattie fungine. A questo proposito per le nuove piantagioni faresti bene a distanziare le piantine, in modo che non entrino in contatto tra loro. Nel caso una pianta becchi una malattia, ciò limiterà le possibilità di diffusione.

Altro consiglio utile per l’orto in autunno è quello di movimentare il terreno frequentemente, facendo attenzione anche all’acqua che verserai. Va bene se annaffi, ma dovrai fare attenzione a ridurre i ristagni idrici. Cambiamenti climatici a parte ricorda che l’autunno è pur sempre una stagione piovosa.

Prepariamoci per l’orto anche in autunno: attento a dosare bene l’acqua

Cosa piantare

Ma a questo punto vediamo cosa piantare in autunno nell’orto. Un prodotto tipico di questo periodo è sicuramente l’asparago. Se non amate mettervi in giro per campi a raccogliere quello selvatico, la soluzione è quella di piantarlo.

Se invece per te passeggiare all’aria aperta è occasioni di relax allora c’è altro da poter raccogliere oltre agli asparagi. Pensa ad esempio alla cicoria. Nelle nostre terre la troverai facilmente, come anche il finocchio selvatico.

Ma se il tuo desiderio è quello di fare l’orto anche in autunno, per portare sulla tavola ortaggi prelibati, allora scegli tra questi:

Bietola

Cardo Bianco

Carota

Cavolfiore

Cavolo

Cavolo Broccolo

Cime di rapa

Cipolla

Cipollotto

Indivia

Lattuga

Pisello

Porro lungo

Prezzemolo

Radicchio

Rucola

Sedano

Senapo

Spinaci

Valeriana

La lattuga è tra le piante che è possibile pantere nell’orto in autunno

Tutte queste piante sono abbastanza resistenti anche alla basse temperature, quindi potrai tranquillamente piantarle nell’orto o sul balcone di casa, pure nei mesi d’autunno.