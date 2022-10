Ottobre si chiude con il bel tempo. Nel Cilento si va ancora a mare

In queste settimane di ottobre abbiamo imparato a conoscere l’Ottobrata. Un termine non certo nuovo, che indica l’anomalo caldo autunnale con giornate caratterizzate dal bel tempo. Un fenomeno che causa dei cambiamenti climatici da eccezionale è divenuto una costante, andando a caratterizzare questo mese con sole e temperature miti.

Ottobre volge al termine: cosa accadrà nei prossimi giorni?

Ma ottobre volge al termine e così la Treccani rischia di dover aggiornare la sua enciclopedia, introducendo il termine “novembrata“.

Il mese di ottobre si concluderà con l’anticiclone protagonista. Non vi saranno cambiamenti climatici, gli esperti indicano un tempo asciutto e mite. Ma a novembre la situazione potrebbe non essere tanto dissimile da ora, almeno nei primi giorni.

Grazie all’ainticiclone di Halloween continueremo ad avere delle anomalie di temperatura preoccupanti: fino a otto gradi in più su tutta l’Italia. Con temperature diurne che oscilleranno tra i 26-27 gradi.

Bel tempo: l’effetto dei cambiamenti climatici

Tutta “colpa” dei cambiamenti climatici, con le temperature in costante aumento in tutte le stagioni: si tratta di un trend iniziato ormai da qualche decennio (inizialmente in modo lento) e che ha subito una forte accelerata proprio negli ultimissimi anni. Anche novembre, quindi, inizierà all’insegna del tempo mite e del bel tempo. Cosa accadrà nelle prossime settimane lo scopriremo. Arriverà l’autunno? Per ora c’è chi continua imperterrito a frequentare le spiagge, prolungando così la stagione balneare