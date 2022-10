Meteo, arriva “l’ottobrata”: tempo soleggiato e temperature miti

Arriva l’ottobrata, torna il caldo su tutta l’Italia. Questa settimana segnerà un ritorno alle temperature miti grazie ad un vasto campo anticiclonico che allungherà la sua influenza a tutto il bacino del Mediterraneo. Ciò richiamerà aria più calda dal nord Africa. Ed ecco la cosiddetta ottobrata, ovvero un periodo soleggiato, asciutto e con temperature sopra la media stagionale.

Meteo: ecco l’ottobrata. Le previsioni

Anche nel Cilento questa condizione caratterizzerà l’intera settimana. Spazzata via la residua instabilità che ancora si registrava questa mattina su alcuni settori, si avrà cielo sereno con locali addensamenti in prossimità dei rilievi montuosi.

Come sarà il tempo?

Il territorio è abbracciato da un campo di alta pressione che determinerà un cielo assolato ovunque Temperature miti, mare mosso o poco mosso.

Una condizione che ci accompagnerà per l’intera settimana. Soltanto nel weekend l’alta pressione andrà indebolendosi favorendo l’arrivo di aria più umida e l’aumento della nuvolosità. Tutto sommato, però, il tempo sarà buono e favorirà un ritorno sulle spiagge per gli ultimi tuffi dell’anno. Nei prossimi giorni, complice anche l’assenza di vento, anche il mare tornerà calmo, dandoci l’impressione di un ritorno dell’estate.

L’ottobrata

Il termine ‘ottobrata’ deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. In passato per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di giovedì e di domenica ogni famiglia organizzava una gita fuori porta (detta, per l’appunto, ‘ottobrata’) e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze. Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione.

Dal punto di vista meteorologico, pertanto, l’ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di ottobre, durante il quale l’alta pressione domina per diversi giorni, provocando condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo-estivo che autunnale.