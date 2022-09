Meteo in Cilento: ecco le previsioni per il prossimo weekend

Si avvicina il weekend. Cosa prevedono gli esperti di meteo per il Cilento e Vallo di Diano? Sul territorio prosegue la fase di instabilità con perturbazione che si alternano a schiarite. Ieri la protezione civile della Regione Campania aveva emesso un avviso di allerta meteo, valido anche per la giornata odierna (30 settembre).

Il meteo nel Cilento e Vallo di Diano per il weekend

In questo venerdì, a fronte di una mattinata con sole prevalente, con il trascorrere delle ore il meteo nel Cilento potrebbe cambiare a causa di un impulso fresco dall’Atlantico con nuovi fenomeni in particolare nelle zone interne. Sarà così che ci prepareremo ad accogliere il mese di autunno, con un clima tipico del periodo caratterizzato da tempo variabile e temperature in calo.

Le previsioni

Queste le previsioni meteo per Cilento e Vallo di Diano in questo weekend del 30 settembre, 1 e 2 ottobre.

Venerdì 30 settembre, maltempo sull’area nord della Campania. Su Cilento e Vallo di Diano possibile aumento della nuvolosità nel pomeriggio, ma senza fenomeni di rilievo.

Sabato 1 ottobre nubi più marcate con possibili fenomeni temporaleschi. Temperature in calo.

Domenica 2 ottobre tempo soleggiato ovunque. Si abbasseranno però le temperature.

La nuova settimana esordirà con tempo stabile e soleggiato con nubi in intensificazione in serata.