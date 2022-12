Il miglior Istituto alberghiero del Cilento e Vallo di Diano è l’Ancel Keys di Castelnuovo

Un importante riconoscimento per l’Istituto Alberghiero di Castelnuovo Cilento «Ancel Keys». Il risultato premia il lavoro della dirigente scolastica Maria Masella, del collaboratore Alfonso Santoro, dei docenti, degli studenti e di tutta la comunità educante. .

La ricerca ha classificato le scuole che formano meglio agli studi universitari e al lavoro. Nel caso dell’ istituto alberghiero si è soffermata soprattutto sulla preparazione all’ inserimento del mondo del lavoro.

Il cinquantasei per cento degli studenti prevenienti dall’istituto “ANCEL KEYS” di Castelnuovo Cilento trova subito occupazione nel mondo del lavoro.

Entusiasta la dirigente Maria Masella: «Crediamo in una scuola aperta, che vive le collaborazioni con le aziende e gli enti del territorio come vere ed autentiche opportunità formative e che è attenta alle caratteristiche e al successo formativo di tutti e di ciascuno. La nostra Mission è tesa a valorizzare le differenze, in modo da permettere a ciascuno di esprimere le proprie potenzialità, e ad offrire a tutti gli studenti la possibilità di raggiungere i propri traguardi, riducendo quanto più possibile gli ostacoli.

Un importante risultato quello evidenziato da Eduscopio

I risultati sono frutto del lavoro certosino e quotidiano di tutti i docenti che interpretano il proprio ruolo con responsabilità, entusiasmo, abnegazione e determinazione».

Tutto questo grazie anche ai numerosi progetti del Piano triennale dell’offerta formativa che si arricchisce con le innumerevoli opportunità formative del PTCO, svolte in Italia e all’estero. Recentemente l’istituto è stato protagonista, per la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in ben quattro Ambasciate italiane all’estero: Macedonia, Estonia, Armenia e Lussemburgo.

Un Istituto in continua innovazione. Oltre ai dodici laboratori, tra cui il laboratorio innovativo “ Show cooking”, a breve sarà realizzato un laboratorio didattico per la coltivazione idroponica, una serra edugreen per la produzione di erbe aromatiche e prodotti tipici locali per una cucina gourmet.

Un altro traguardo, per un’offerta sempre più ricca, stimolante. Per molti aspetti, unica.